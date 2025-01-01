Wer heute erfolgreich arbeiten will, braucht mehr als Fachwissen. Künstliche Intelligenz unterstützt bereits in vielen Bereichen – etwa bei der Analyse großer Datenmengen, in der Texterstellung oder bei Routineaufgaben. Doch um mit KI sinnvoll zu arbeiten, braucht es vor allem eines: Menschen, die sie verstehen und gezielt einsetzen. Denn wer mit KI arbeiten will, sollte wissen, wie sie funktioniert.
Die DATEV KI-Werkstatt bietet DATEV-Mitgliedern einen geschützten Raum, um genau das herauszufinden – kostenfrei und ohne Risiko. Auf der cloud-basierten Plattform testen Sie KI-Prototypen direkt über Ihre gewohnten DATEV-Zugänge, etwa der DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin. So sammeln Sie echte Erfahrungen, bevor Sie in Lösungen investieren.
Beispiele aus der KI-Werkstatt:
Mit wenigen Klicks probieren Sie aktuelle KI-Tools aus – ganz ohne technisches Setup. Der Fokus liegt auf praxisnahen Anwendungen für den Kanzleialltag.
- DATEV GPT: Stellt die Basisfähigkeiten der GPT-Technologie in einer von DATEV geschützten Umgebung zur Verfügung. Der Prototyp ermöglicht die Verarbeitung personenbezogener und sensibler Daten unter Einhaltung strenger Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Außerdem enthält DATEV GPT fachspezifische Erweiterungen, wie zum Beispiel die Integration von DATEV LEXchat, MyDATEV Kanzlei (lizenzpflichtig) oder den DATEV Service-Assistenten.
- Summarizer: Der Summarizer fasst eingefügte Texte oder Dateien mit einer Länge von bis zu max. 1000 Seiten in den Formaten PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF auf Knopfdruck für Sie zusammen. Der Prototyp ermöglicht die Verarbeitung personenbezogener und sensibler Daten unter Einhaltung strenger Datenschutz- und Sicherheitsstandards.
- Weitere Assistenten: Prompt-Generator, DATEV Kunden-Assistent für Weiterbildungen und Kurzberatung online-Assistent
Mitgestalten erwünscht: vom Prototyp zum Produkt
Ihr Feedback zählt! Denn die Werkstatt ist nicht nur Testumgebung, sondern auch Plattform für Mitgestaltung. Die Prototypen in der KI-Werkstatt sind quasi die Vorstufe eines Produkts. Wenn das Feedback zeigt, dass ein Prototyp den Kanzleialltag unterstützt, geht er in Pilotierung – und wird später vielleicht umgesetzt. So entstanden beispielsweise der DATEV Einspruchsgenerator und LEXchat (enthalten in DATEV LEXinform plus).
Sicher & transparent
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im DATEV-Cloud-Native Rechenzentrum. Es werden keine personenbezogenen Daten extern gespeichert oder für Trainingszwecke genutzt. Auch bei Nutzung externer Dienste wie Microsoft Azure bleibt der Datenschutz gewahrt: Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung und keine Weitergabe an Dritte wie OpenAI.
Warum sich der Einstieg lohnt
- Einfach & sicher: Testen ohne Lizenzkosten, Verpflichtungen oder Installationen.
- Praxisnah: Ob Mandantenkommunikation, steuerliche Recherche oder Zusammenfassungen – die Tools zielen auf typische Kanzleiprozesse ab.
- Genossenschaftlich: Ihre Rückmeldungen fließen direkt in die Entwicklung ein – für KI-Anwendungen, die wirklich helfen.
Fazit: Jetzt ausprobieren, Zukunft mitgestalten
KI ist keine Zukunftsvision mehr – sie ist Realität. Die DATEV KI-Werkstatt hilft Ihnen, erste Schritte sicher und praxisnah zu gehen. Ob zur Optimierung von Abläufen oder für neue Beratungsansätze: Hier erleben Sie, wie KI Sie konkret unterstützen kann. Und Sie gestalten mit, welche Lösungen DATEV künftig anbietet.