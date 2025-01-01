Wer heute erfolgreich arbeiten will, braucht mehr als Fachwissen. Künstliche Intelligenz unterstützt bereits in vielen Bereichen – etwa bei der Analyse großer Datenmengen, in der Texterstellung oder bei Routineaufgaben. Doch um mit KI sinnvoll zu arbeiten, braucht es vor allem eines: Menschen, die sie verstehen und gezielt einsetzen. Denn wer mit KI arbeiten will, sollte wissen, wie sie funktioniert.