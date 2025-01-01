Kundenstimme
DATEV bietet für die Fremdenverkehrs- und Jahreskurabgabe sowie für die Abrechnung der Nutzungsentgelte eine Lösung aus einer Hand, mit der wir den Bearbeitungsaufwand erheblich verringern konnten und jederzeit auskunftsfähig sind.
Jana Simon
Ostseebad Göhren
Herausforderung
In der Vergangenheit arbeitete die Kurverwaltung mit mehreren Einzelsystemen, die keinerlei Schnittstellen zueinander hatten. Die Folge: Hoher manueller Aufwand, hohe Fehleranfälligkeit und wenig Transparenz. Vor allem die Veranlagung, das Verbescheiden und die Abrechnung der Kur- und Fremdenverkehrsabgaben sowie der Nutzungsgebühren kostete viel Zeit und Ressourcen – mit wachsendem Verwaltungsaufwand.
Lösung
Ziel war es, die bisher zersplitterte Softwarelandschaft abzulösen und stattdessen eine einheitliche, zentral gepflegte Plattform zu schaffen. Um die komplexen Anforderungen rund um Buchführung, Kurabgaben und Nutzungsentgelte effizient und zuverlässig abzubilden, entschied sich die Kurverwaltung für eine integrierte Lösung mit mehreren aufeinander abgestimmten DATEV-Programmen: Kommunale Abgabe, Rechnungswesen kommunal und Zahlungsverkehr. Dieser Softwareverbund vereint alle wesentlichen Prozesse im Finanzwesen auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Ein besonderer Fokus lag auf der automatisierten Übernahme von Buchungen aus Vorsystemen wie der Kurabgabenerhebung. Diese Integration reduziert manuelle Arbeitsschritte erheblich und minimiert Übertragungsfehler.
Auch im Bereich der Archivierung brachte die Umstellung klare Vorteile: Bescheide werden seither automatisiert als PDF-Dateien archiviert und direkt mit dem entsprechenden Buchungssatz im Rechnungswesen verknüpft. So sind sie jederzeit abrufbar – das langwierige Suchen in Papierakten entfällt vollständig.
Neben der Prozessoptimierung wurde auch das Controlling deutlich verbessert: Offene Posten innerhalb der Sollstellungen werden automatisch erzeugt und stehen unmittelbar für Mahnläufe und weitere Maßnahmen bereit. Die umfangreichen und frühzeitigen Auswertungsmöglichkeiten erlauben, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und steuernd einzugreifen.
Dank des Systems sind die Überwachungsorgane jederzeit auskunftsfähig. Der aktuelle Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens schafft eine verlässliche Basis für fundierte Entscheidungen.
Eingesetzte Softwarelösungen
Finanzwesen und Controlling
- DATEV Kommunale Abgabe
- DATEV Rechnungswesen kommunal
- DATEV Forderungswesen
- DATEV Kostenrechnung classic
- DATEV Anlagenbuchführung
- DATEV Auftragswesen next
- DATEV Haushaltsplanung
- DATEV Mittelbewirtschaftung
- DATEV Budgetsteuerung
- DATEV Finanzrechnung
Dienstleistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum
Lohn und Personal