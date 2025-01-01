Ziel war es, die bisher zersplitterte Softwarelandschaft abzulösen und stattdessen eine einheitliche, zentral gepflegte Plattform zu schaffen. Um die komplexen Anforderungen rund um Buchführung, Kurabgaben und Nutzungsentgelte effizient und zuverlässig abzubilden, entschied sich die Kurverwaltung für eine integrierte Lösung mit mehreren aufeinander abgestimmten DATEV-Programmen: Kommunale Abgabe, Rechnungswesen kommunal und Zahlungsverkehr. Dieser Softwareverbund vereint alle wesentlichen Prozesse im Finanzwesen auf einer gemeinsamen Datenbasis.

Ein besonderer Fokus lag auf der automatisierten Übernahme von Buchungen aus Vorsystemen wie der Kurabgabenerhebung. Diese Integration reduziert manuelle Arbeitsschritte erheblich und minimiert Übertragungsfehler.

Auch im Bereich der Archivierung brachte die Umstellung klare Vorteile: Bescheide werden seither automatisiert als PDF-Dateien archiviert und direkt mit dem entsprechenden Buchungssatz im Rechnungswesen verknüpft. So sind sie jederzeit abrufbar – das langwierige Suchen in Papierakten entfällt vollständig.

Neben der Prozessoptimierung wurde auch das Controlling deutlich verbessert: Offene Posten innerhalb der Sollstellungen werden automatisch erzeugt und stehen unmittelbar für Mahnläufe und weitere Maßnahmen bereit. Die umfangreichen und frühzeitigen Auswertungsmöglichkeiten erlauben, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und steuernd einzugreifen.

Dank des Systems sind die Überwachungsorgane jederzeit auskunftsfähig. Der aktuelle Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens schafft eine verlässliche Basis für fundierte Entscheidungen.