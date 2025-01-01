DATEV Analyse und Planung ist eine DATEV-Cloud-Anwendung und besteht aktuell aus den Programmlösungen Frühwarnservice und Planung. Damit können Sie für die Unternehmen Ihrer Mandanten Planungen erstellen und als erste betriebswirtschaftliche Analysefunktion eine Prüfung der aktuellen Buchführung auf Auffälligkeiten nutzen.
Die Cloud-Lösung ist seit Juli 2024 freigegeben und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die geplanten Weiterentwicklungsthemen finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument im Abschnitt "Ausblick".
DATEV Analyse und Planung ist Bestandteil des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (Art.-Nr. 41435) und löst Ende 2025 die beiden Programme Unternehmensanalyse und Unternehmensplanung ab.
Jetzt von unserem Umstiegsangebot profitieren
Kanzleien, die bisher Unternehmensplanung / Unternehmensanalyse in einer Einzellizenz nutzen, müssen für die Nutzung der Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung auf das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic umsteigen.
DATEV unterstützt den Umstieg durch einen Rabatt von 50% auf den regulären Preis von Wirtschaftsberatung classic. Der Rabattierungszeitraum läuft bis Ende 2026.
Jetzt Wirtschaftsberatung classic bestellen
Bitte beachten Sie: Im Rahmen der Bestellung wird der reguläre Preis von Wirtschaftsberatung classic angezeigt. Der Rabatt wird bei den betroffenen Kanzleien automatisch berücksichtigt.
Warum eine Umstellung auf DATEV Analyse und Planung?
In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das für das Rechnungswesen entwickelte System der Kontenzwecke („Referenzsystem“) auf. Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Das wäre mit den bestehenden Lösungen nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich gewesen.
Vorteile von DATEV Analyse und Planung
Moderne technische Plattform:
- automatische Übernahme der aktuellen Buchführungsdaten
- moderne Oberfläche und Grafiken
- Unterstützung kollaborativer Szenarien möglich
Zeitplan für die Umstellung
Seit Juli 2024 steht DATEV Analyse und Planung zur Verfügung.
Ende 2025 werden Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse abgekündigt.
Im Jahr 2026 können Sie bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um Auswertungen zu erstellen.
Sie können in Unternehmensanalyse für Wirtschaftsjahre bis einschließlich 2025 weiterhin Analysen erstellen. Ein Programmaufruf von Unternehmensanalyse ist bis Ende 2026 möglich.
Eine Jahresabschlusspräsentation auf Basis der Vorlage „Design2008“ kann für Jahresabschlüsse bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2025 erstellt werden. Für Wirtschaftsjahre ab 2026 steht die Vorlage „Design2008“ nicht mehr zur Verfügung.
Da die Module Frühwarnsystem und Debitoren-Monitoring keinen Bezug zu den Wirtschaftsjahren der Unternehmensanalyse haben, ist für diese beiden Module bereits ab dem 01.01.2026 kein Programmaufruf mehr möglich.
Eine ordnungsgemäße Funktion von Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse können wir Ihnen ab 01.01.2026 nicht mehr gewährleisten.
Umstellungsphasen
Die Umstellung auf DATEV Analyse und Planung umfasst 4 Phasen: Informieren, Vorbereiten, Umstellen und Nacharbeiten.
1. Informieren
Programmüberblick verschaffen
Einen Überblick über die Vorteile und den Funktionsumfang von DATEV Analyse und Planung finden Sie hier:
- Überblick DATEV Analyse und Planung (DATEV Hilfe-Center)
- Überblick DATEV Frühwarnservice (DATEV Hilfe-Center)
Einsatzvoraussetzungen für DATEV Analyse und Planung:
- Einsatzvoraussetzungen DATEV Analyse und Planung (DATEV Hilfe-Center)
- Einsatzvoraussetzungen DATEV Frühwarnservice (DATEV Hilfe-Center)
Vergleich des Funktionsumfangs
Der Funktionsvergleich gibt Ihnen einen Überblick über die funktionalen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung.
Des Weiteren erhalten Sie auch einen Ausblick auf die Funktionen, die in 2025 noch bereitgestellt werden.
Sie finden die Informationen im Kapitel 5 "Funktionsvergleich Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung“ und im Kapitel 3 "Ausblick":
- Überblick DATEV Analyse und Planung (DATEV Hilfe-Center)
2. Vorbereiten
Einsatzvoraussetzungen
Einsatzvoraussetzungen für DATEV Analyse und Planung:
- Einsatzvoraussetzungen DATEV Analyse und Planung (DATEV Hilfe-Center)
- Einsatzvoraussetzungen DATEV Frühwarnservice (DATEV Hilfe-Center)
Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV-Cloud-Anwendungen ist, dass Basisdaten online für die DATEV-Cloud erfolgreich bereitgestellt wurden. Weitere Informationen:
- Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen (DATEV Hilfe-Center)
Eine Bereitstellung der Basisdaten online ist derzeit nur für Kanzleien möglich. DATEV Analyse und Planung ist somit aktuell noch nicht für den Einsatz beim Mandanten vorgesehen. Die Pilotierung für Mandanten läuft seit Oktober 2025, die Freigabe erfolgt in Abhängigkeit der Erkenntnisse aus der Pilotphase.
Rechtevergabe (Administrator-Rechte)
Sie müssen in der Rechteverwaltung online im Ordner „Rechnungswesen“ das Recht für DATEV Analyse und Planung vergeben. Weitere Informationen:
- Einsatzvoraussetzungen DATEV Analyse und Planung (DATEV Hilfe-Center)
3. Umstellen
Erste Schritte
Wie können Sie DATEV Analyse und Planung starten und eine erste Planung erstellen bzw. den Frühwarnservice nutzen?
- Erste Schritte in DATEV Analyse und Planung (Video)
- Aufruf DATEV Analyse und Planung (Klick-Tutorial)
- Erste Schritte DATEV Analyse und Planung (DATEV Hilfe-Center)
- DATEV Frühwarnservice (Hilfe-Video)
- Aufruf DATEV Frühwarnservice (DATEV Hilfe-Center)
- Überblick DATEV Frühwarnservice (DATEV Hilfe-Center)
Daten übernehmen
Es ist grundsätzlich nicht möglich, die in Unternehmensplanung vorhandenen Daten direkt nach DATEV Analyse und Planung zu übernehmen.
Sie können jedoch die im Planungscockpit vorhandenen Daten (BWA01, GuV, EÜR) über eine CSV-Datei exportieren und in DATEV Analyse und Planung importieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument:
- Planwerte für DATEV Analyse und Planung aus Unternehmensplanung übernehmen (DATEV Hilfe-Center)
4. Nacharbeiten
Daten archivieren
Archivieren Sie rechtzeitig bei allen Mandanten, bei denen Sie eine Unternehmensplanung bzw. Unternehmensanalysen erstellt haben, die relevanten Auswertungen (als PDF-Dateien). Hier erfahren Sie, wie Sie in Unternehmensplanung bzw. Unternehmensanalyse Auswertungen ausgeben können:
- Ausgeben von Auswertungen in Unternehmensplanung (DATEV Hilfe-Center)
- Abkündigung Unternehmensanalyse: Auswertungen, Berichte und Präsentationen sichern (DATEV Hilfe-Center)