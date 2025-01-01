DATEV Analyse und Planung ist eine DATEV-Cloud-Anwendung und besteht aktuell aus den Programmlösungen Frühwarnservice und Planung. Damit können Sie für die Unternehmen Ihrer Mandanten Planungen erstellen und als erste betriebswirtschaftliche Analysefunktion eine Prüfung der aktuellen Buchführung auf Auffälligkeiten nutzen.

Die Cloud-Lösung ist seit Juli 2024 freigegeben und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die geplanten Weiterentwicklungsthemen finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument im Abschnitt "Ausblick".

DATEV Analyse und Planung ist Bestandteil des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (Art.-Nr. 41435) und löst Ende 2025 die beiden Programme Unternehmensanalyse und Unternehmensplanung ab.