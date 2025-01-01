Eingang E-Rechnung mit DATEV
Für Kanzleien
Überblick zu DATEV Unternehmen online (kostenfrei) - DATEV Lernvideo
Im Video zeigen wir Ihnen, wie DATEV Unternehmen online funktioniert. Sie sehen, wie einfach und effizient das Programm ist. Wir erklären den modularen Aufbau und die Vorteile für die Zusammenarbeit von Steuerberater und Unternehmer. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie der Prozess des Rechnungseingangs inkl. E-Rechnung funktioniert.
Für Rechtsanwaltskanzleien
DATEV Anwalt classic: Kostenrechnung und E-Rechnung - DATEV Lernvideo
Im Rahmen des DATEV Lernvideos wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie Ihre Zeiten und Auslagen erfassen und diese in der anschließenden Kostenrechnung berücksichtigen können. Darüber hinaus werden Ihnen die E-Rechnungsformate ZUGFeRD und XRechnung vorgestellt und der optimale Rechnungseingangsprozess bei E-Rechnungen in Anwaltskanzleien erläutert.
Für Mandantinnen / Mandanten
Die E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025: Grundlagen und erfolgreiche Einführung für Unternehmen - DATEV Lernvideo
Im DATEV Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die rechtlichen Hintergründe, den zeitlichen Rahmen und weitere Besonderheiten der kommenden E-Rechnungspflicht meistern. Anhand praxisnaher Szenarien erfahren Sie, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen mit Hilfe geeigneter DATEV-Anwendungen erfüllen.
DATEV Unternehmen online: Überblick speziell für Unternehmen - DATEV Lernvideo
Das DATEV Lernvideo bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Anwendung und die Prozesse in DATEV Unternehmen online. Sie lernen den Aufbau und die Vorteile für die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Unternehmen und Ihrer Steuerberatungskanzlei kennen. Dabei wird sowohl der optimale Rechnungsein- als auch -ausgang im Unternehmen vorgestellt. Im Rechnungsausgangsprozess wird im Rahmen des Zusatzmoduls DATEV Auftragswesen next die Erstellung der E-Rechnung erläutert.
DATEV Belegfreigabe online comfort: Mehrstufiger digitaler Freigabeprozess von Belegen - DATEV Lernvideo
Im DATEV Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie digitale Belege mehreren freigebenden Personen zuweisen können (mehrstufiger Freigabeprozess). Zudem wird Ihnen dargelegt, wie Sie eigene Freigabeprozesse einrichten können, die aus mehreren Stufen bestehen können. Des Weiteren wird Ihnen die Möglichkeit eröffnet, Stellvertreter einzurichten, die bei Ihrer Abwesenheit die Belege für Sie prüfen und freigeben, was insbesondere im Rahmen des E-Rechnungseingangsprozesses von Bedeutung ist.
Ausgang E-Rechnung mit DATEV
Für Kanzleien: DATEV Eigenorganisation compact/classic
E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate - DATEV Lernvideo
Im DATEV Lernvideo erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen für die Erstellung von E-Rechnungen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie in DATEV Eigenorganisation compact/classic eine E-Rechnung nach der europäischen Norm EN 16931 erstellen und versenden.
E-Rechnung einrichten und versenden - DATEV Hilfe-Video
Im DATEV Hilfe-Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die E-Rechnung in den Modulen DATEV Eigenorganisation compact / classic (DATEV Rechnungsschreibung oder DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle) einrichten und versenden. Dies wird Ihnen Schritt für Schritt über die Oberfläche der Software erklärt.
Für Kanzleien: DATEV Eigenorganisation comfort
DATEV Eigenorganisation comfort - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate - DATEV Lernvideo
Im DATEV Lernvideo erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen für die Erstellung von E-Rechnungen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie in DATEV Eigenorganisation comfort eine E-Rechnung nach der europäischen Norm EN 16931 erstellen und versenden.
DE-Rechnung einrichten und versenden in Eigenorganisation comfort - DATEV Hilfe-Video
Im DATEV Hilfe-Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die E-Rechnung in DATEV Eigenorganisation comfort einrichten und versenden. Dies wird Ihnen Schritt für Schritt über die Oberfläche der Software erklärt.
Für Mandantinnen / Mandanten
DATEV Auftragswesen next - Verkaufsbelege einfach und effizient erstellen - DATEV Lernvideo
Im DATEV Lernvideo erhalten Sie einen umfassenden Überblick über DATEV Auftragswesen next und erfahren, wie Sie einfach und effizient Verkaufsbelege erstellen und versenden. Das Lernvideo unterstützt Sie bei Ihren ersten Schritten mit DATEV Auftragswesen - von der Einrichtung der Stammdaten bis zur Erstellung einer E-Rechnung.
DATEV Auftragswesen next - E-Rechnung erstellen - DATEV Hilfe-Video
Im DATEV Hilfe-Video erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie in DATEV Auftragswesen next E-Rechnungen nach der europäischen Norm EN 16931 erstellen, versenden und archivieren.
DATEV Auftragswesen (DATEV Mittelstand-Programme) - E-Rechnung erstellen und übermitteln - DATEV Hilfe-Video
Im DATEV Hilfe-Video erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie in DATEV Auftragswesen, als Teil der DATEV Mittelstand-Programme, E-Rechnungen nach der europäischen Norm EN 16931 erstellen und versenden.
DATEV SmartTransfer und die XRechnung - DATEV Hilfe-Video
Im DATEV Hilfe-Video erfahren Sie, wie Sie in DATEV SmartTransfer Rechnungen im XRechnungsformat bereitstellen und versenden.
Verfahrensdokumentation
Übergreifend
Verfahrensdokumentation mit DATEV Bilanzbericht - Dokumentvorlagen im Überblick - DATEV Lernvideo
Im Zuge der neuen GoBD werden Verfahrensdokumentationen immer wichtiger. Im DATEV Lernvideo beleuchten wir die Themen Verfahrensdokumentation „Ordnungsgemäße Kassenführung“, „Belegablage“ und „Ersetzendes Scannen“. Außerdem stellen wir Ihnen die Funktionen des Zusatzmoduls „Verfahrensdokumentation“ in DATEV Bilanzbericht comfort/DATEV Abschlussprüfung vor und unterstützen Sie beim Einstieg.