Virtueller Zutritt mit einer Gastidentität

Sie sind mit einem DATEV-Mitarbeitenden in Kontakt, der für Sie in der DATEV als Ansprechpartner zur Verfügung steht und Sie als Gast zur Zusammenarbeit in einem DATEV-Teams-Team einladen möchte?

Falls noch nicht geschehen, muss der DATEV Mitarbeitende für Sie eine Gastidentität bei DATEV beantragen.

Sie haben noch Fragen?

Bei Fragen steht Ihnen jederzeit Ihre DATEV-Ansprechpartnerin beziehungsweise Ihr DATEV-Ansprechpartner zur Verfügung, die / der Sie für die Zusammenarbeit als Gast eingeladen hat.