Virtueller Zutritt mit einer Gastidentität
Sie sind mit einem DATEV-Mitarbeitenden in Kontakt, der für Sie in der DATEV als Ansprechpartner zur Verfügung steht und Sie als Gast zur Zusammenarbeit in einem DATEV-Teams-Team einladen möchte?
Falls noch nicht geschehen, muss der DATEV Mitarbeitende für Sie eine Gastidentität bei DATEV beantragen.
Schritt 1: So registrieren Sie sich
Nachdem Ihre Gastidentität angelegt wurde, erhalten Sie eine Registrierungsmail, eine Anleitung hilft Ihnen dabei.
Erstregistrierung als Gast mit bereits vorhandenem Microsoft Konto
Erstregistrierung als Gast ohne vorhandenes Microsoft Konto
English Tutorial: Initial guest registration with Microsoft Account
English Tutorial: Initial guest registration without Microsoft Account
Schritt 2: Regelmäßiger Zugriff auf das DATEV Teams Team
Nachdem Sie sich einmalig als Gast registriert haben, können Sie die Zusammenarbeit mit Teams in der DATEV starten.
Auch hier haben wir eine Anleitung, die Sie bei den ersten Schritten unterstützt.
Regelmäßiger Zugriff auf ein DATEV Team in Microsoft Teams mit vorhandenem Microsoft Konto
Regelmäßiger Zugriff auf ein DATEV Team in Microsoft Teams ohne vorhandenes Microsoft Konto
English Tutorial: Regular Guest Access with MS account
English Tutorial: Regular Guest Access without MS account
Weitere Informationen
Auch im Nachgang kann es noch zu Fragen kommen. Daher stellen wir Ihnen hier weiterführende Informationen zu den Nutzungsbedingungen bereit.
Außerdem finden Sie eine Anleitung, was Sie bei einem Wechsel Ihres Mobilgeräts beachten müssen.
Nutzungsbedingungen nachträglich lesen
Multifaktorauthentifizierungsmethode ändern / Neues Mobilgerät
English Tutorial: Access Terms of Use at any point of time
English Tutorial: Change Multifactor Authentication Method / new mobile device
Sie haben noch Fragen?
Bei Fragen steht Ihnen jederzeit Ihre DATEV-Ansprechpartnerin beziehungsweise Ihr DATEV-Ansprechpartner zur Verfügung, die / der Sie für die Zusammenarbeit als Gast eingeladen hat.