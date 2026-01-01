Der Bundesverband Kooperierender Mittelstand vertritt als politischer Spitzenverband der Deutschen Wirtschaft in Berlin und Brüssel die Interessen von mehr als 230.000 Unternehmen, die sich zu rund 320 Verbundgruppen zusammengeschlossen haben. Dabei hat er den Auftrag, die ihm angeschlossenen Verbundgruppen zu fördern und bei der Schaffung überbetrieblicher Zusammenarbeit mittelständischer Unternehmen mitzuwirken. Das Ziel der Interessensvertretung ist, strukturbedingte Nachteile der Klein- und Mittelbetriebe gegenüber den Großbetrieben auszugleichen. Darüber hinaus spielt im Bundesverband Kooperierender Mittelstand der Erfahrungsaustausch in über 90 Arbeitskreisen, Workshops und Kongressen, in denen sich auch die DATEV durch die Mitgliedschaft aktiv einbringt, eine bedeutende Rolle.