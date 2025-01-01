Der Umstieg in die Cloud ist alternativlos – und er beginnt heute. Der DATEV-Entwicklungspfad zeigt Ihrer Kanzlei Schritt für Schritt, wie Sie sich sicher, effizient und praxisnah auf die kommenden Umstellungen vorbereiten.

Warum es jetzt zählt

Die Veränderungen kommen. Ihre Vorbereitung entscheidet. Sie als Kanzleien stehen vor technologischen Umstellungen. Ohne klare Vorbereitung entstehen Mehraufwände, Risiken und Druck im Tagesgeschäft. Der Entwicklungspfad hilft, genau das zu vermeiden – durch:

Strukturierte Vorbereitung auf die Umstellungen in die DATEV-Cloud

Klare Orientierung für alle Beteiligten

Effiziente und zukunftsfähige Kanzleiprozesse

Starten Sie jetzt mit dem Entwicklungspfad!