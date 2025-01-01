Der Umstieg in die Cloud ist alternativlos – und er beginnt heute. Der DATEV-Entwicklungspfad zeigt Ihrer Kanzlei Schritt für Schritt, wie Sie sich sicher, effizient und praxisnah auf die kommenden Umstellungen vorbereiten.
Warum es jetzt zählt
Die Veränderungen kommen. Ihre Vorbereitung entscheidet. Sie als Kanzleien stehen vor technologischen Umstellungen. Ohne klare Vorbereitung entstehen Mehraufwände, Risiken und Druck im Tagesgeschäft. Der Entwicklungspfad hilft, genau das zu vermeiden – durch:
- Strukturierte Vorbereitung auf die Umstellungen in die DATEV-Cloud
- Klare Orientierung für alle Beteiligten
- Effiziente und zukunftsfähige Kanzleiprozesse
Starten Sie jetzt mit dem Entwicklungspfad!
Erstes Modul: Faktor Mensch und Veränderung
Damit der Umstieg in die Cloud gelingt, braucht es in Ihrer Kanzlei klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis.
Mit diesem Modul sorgen Sie in Ihrer Kanzlei für
- Veränderungsoptimismus,
- klare Rollen
- und frühzeitige Kommunikation im Team
Das Ergebnis: Ihre Kanzlei ist organisatorisch bereit die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud zu gehen.
Zweites Modul: First enabling DATEV-Cloud Produkte
Im zweiten Modul schaffen Sie mit den ersten Anwendungen die Grundlage für Ihr zukünftiges arbeiten in der DATEV-Cloud. Sie erhalten Unterstützung bei der Einrichtung von:
- DATEV Basisdaten online
- MyDATEV Kanzlei
- DATEV Unternehmen online
Das Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Arbeitsalltags – mit schnellen, sichtbaren Verbesserungen in Ihren Workflows.