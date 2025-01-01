1. Rolle(n) schaffen

Hinterfragen Sie die aktuellen Strukturen und Verantwortlichkeiten in Ihrer Kanzlei. Benennen Sie anschließend Personen in Ihrer Kanzlei, die Ihre Veränderungsvorhaben aktiv unterstützen. So entlasten Sie sich als Kanzleileitung, schaffen Freiräume durch Spezialisierung und bündeln gezielt fachliches Wissen.

Unterstützungsangebote

Wissen und Weiterbildung

NO_AREA_HIDDEN

DATEV erklärt

NO_AREA_HIDDEN

Kanzlei berichtet von Erfahrungen

2. Gib der Rolle einen Job

Damit Veränderungen wirksam werden, braucht es konkrete Aufgaben und keine abstrakten Change-Gedanken. MyDATEV Kanzlei eignet sich ideal, um die neuen Rollen in Ihrer Kanzlei zu etablieren, sie aktiv einzubinden und die Veränderung in Ihren Prozessen voranzutreieben.

Unterstützungsangebote

Wissen und Weiterbildung

NO_AREA_HIDDEN

DATEV erklärt

NO_AREA_HIDDEN

Kanzlei berichtet von Erfahrungen

3. Alle mitnehmen

Neue Arbeitsweisen müssen verbindlich in die gesamte Kanzlei getragen werden, um Veränderungen zum Standard zu machen. Transparente Vereinbarungen und klare Kommunikationswege sorgen dafür, dass alle mitziehen. Zentrale Rollen wirken als Multiplikatoren, die Wissen weitergeben und die Kanzleileitung gezielt entlasten.

Unterstützungsangebote

Wissen und Weiterbildung

NO_AREA_HIDDEN

DATEV erklärt

NO_AREA_HIDDEN

Kanzlei berichtet von Erfahrungen

Zwei Personen vor dem Monitor im Büro

Modul 1 abgeschlossen? Starten Sie jetzt mit Modul 2: First Enabling der DATEV-Cloud-Produkte

Im zweiten Modul legen Sie mit den ersten zentralen Anwendungen die Basis für Ihre zukünftige Arbeit in der DATEV-Cloud. Schritt für Schritt führen Sie praxistaugliche Cloud-Bausteine ein:

  • Basisdaten online – das Fundament für alle weiteren Cloud-Anwendungen
  • MyDATEV Kanzlei – digital kommunizieren und austauschen
  • DATEV Unternehmen online – erste Mandanten digital anbinden und Standards schaffen

Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Kanzleialltags – spürbar, effizient und sofort mit sichtbarem Mehrwert.

Mehr erfahren