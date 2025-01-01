1. Rolle(n) schaffen
Hinterfragen Sie die aktuellen Strukturen und Verantwortlichkeiten in Ihrer Kanzlei. Benennen Sie anschließend Personen in Ihrer Kanzlei, die Ihre Veränderungsvorhaben aktiv unterstützen. So entlasten Sie sich als Kanzleileitung, schaffen Freiräume durch Spezialisierung und bündeln gezielt fachliches Wissen.
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Ganztagsberatung vor Ort: Aufbauorganisation der Kanzlei
2. Gib der Rolle einen Job
Damit Veränderungen wirksam werden, braucht es konkrete Aufgaben und keine abstrakten Change-Gedanken. MyDATEV Kanzlei eignet sich ideal, um die neuen Rollen in Ihrer Kanzlei zu etablieren, sie aktiv einzubinden und die Veränderung in Ihren Prozessen voranzutreieben.
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Online-Seminar (Vortrag): Veränderung gestalten am Beispiel MyDATEV Kanzlei
3. Alle mitnehmen
Neue Arbeitsweisen müssen verbindlich in die gesamte Kanzlei getragen werden, um Veränderungen zum Standard zu machen. Transparente Vereinbarungen und klare Kommunikationswege sorgen dafür, dass alle mitziehen. Zentrale Rollen wirken als Multiplikatoren, die Wissen weitergeben und die Kanzleileitung gezielt entlasten.
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Ganztagsberatung vor Ort: Einstieg in das Prozessmanagement
- Qualifizierungsangebot: DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
Modul 1 abgeschlossen? Starten Sie jetzt mit Modul 2: First Enabling der DATEV-Cloud-Produkte
Im zweiten Modul legen Sie mit den ersten zentralen Anwendungen die Basis für Ihre zukünftige Arbeit in der DATEV-Cloud. Schritt für Schritt führen Sie praxistaugliche Cloud-Bausteine ein:
- Basisdaten online – das Fundament für alle weiteren Cloud-Anwendungen
- MyDATEV Kanzlei – digital kommunizieren und austauschen
- DATEV Unternehmen online – erste Mandanten digital anbinden und Standards schaffen
Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Kanzleialltags – spürbar, effizient und sofort mit sichtbarem Mehrwert.