1. Basisdaten online einführen
Mit DATEV Basisdaten online stellen Sie Mandanten-Stammdaten und Leistungsinformationen in der Cloud bereit. Dieser Schritt ist für die Nutzung aller DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich. Schaffen Sie jetzt die Basis für einen reibungslosen Umstieg in die DATEV-Cloud!
Ihre Vorteile
- Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen werden automatisiert in die DATEV-Cloud übertragen.
- Alle relevanten Daten stehen zentral für alle Cloud-Lösungen zur Verfügung.
- Die Anwendung ist einfach, kostenfrei und läuft assistentengestützt im Hintergrund.
Unterstützungsangebote
Service
- Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen - DATEV Hilfe-Center
2. Mit MyDATEV Kanzlei starten
MyDATEV Kanzlei ist die Grundlage für eine sichere und einfache Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Testen Sie die neue Art der Zusammenarbeit und stellen Sie die Kommunikation für einen Ihrer Mandanten auf MyDATEV Kanzlei um. MyDATEV wird damit zum zentralen Einstieg in Ihren Arbeitstag.
Ihre Vorteile
- MyDATEV dient als zentraler Einstieg in den Arbeitstag
- Sicherer Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten – alles in einer Oberfläche
- Gemeinsame Nutzung digitaler Prozesse für eine moderne Zusammenarbeit
- Ideal, um im kleinen Rahmen Veränderung zu testen und erfolgreich auszurollen
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Online-Seminar (Vortrag): Veränderung gestalten am Beispiel MyDATEV Kanzlei
- Online-Seminar (Vortrag): Zusammenarbeit neu denken – Kollaboration mit Mandanten (Online-Seminar
3. Kanzleibuchführung optimieren
DATEV Unternehmen online ist der Ausgangspunkt für alle Effizienzgewinne in der Digitalisierung. Nutzen Sie DATEV Unternehmen online als Dreh- und Angelpunkt der digitalen Zusammenarbeit zunächst in Ihrer eigenen Kanzlei. Stellen Sie anschließend Ihre ersten Mandanten um und schaffen Sie belastbare, digitale Buchführungsstandards.
Ihre Vorteile
- Einfacher digitaler Austausch von Belegen, Dokumenten und Buchungsinformationen
- Weniger manueller Aufwand und höhere Qualität durch automatisierte Belegverarbeitung und direkte Anbindung an die Rechnungswesen-Programme
- Von der Buchung bis zur Auswertung bilden digitale Belege die Grundlage für durchgängig automatisierte Rechnungswesenprozesse in der Cloud
- Unterstützung der E-Rechnungspflicht: Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von E-Rechnungen
- DATEV Unternehmen online legt auch in der Lohnabrechnung das digitale Fundament für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo online (kostenlos): Überblick zu DATEV Unternehmen online
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Unternehmen online: Strategischer Einstieg
- NEU: Digitaler Wandel – Stellen Sie heute die richtigen Weichen für die Buchführungsprozesse von morgen (i.V) Online-Seminar, Lvo
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Unternehmen: Effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten
- Präsenz-Seminar mit Übung: DATEV Unternehmen: Effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten
- Tbd: Mandantenveranstaltung online „DUO“ – durch Partner (weitere EWPF)
Onboarding-Strecke
Weitere Infos
Service
Empfehlung: Schaffen Sie Standards
Etablieren Sie mit der OPUS-Buchführung und den DATEV Automatisierungsservices Standards in Ihrer Kanzlei.
Den Grundstein legen Sie im ersten Schritt mit der OPOS-Buchführung. Sie bilder die Basis für ein modernes und digitales Rechnungswesen. Darauf aufbauend ermöglichen die DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank eine umfassende Automatisierung wiederkehrender Tätigkeiten. Sie reduzieren damit manuelle Buchungen, schaffen nachhaltige Standards und gewinnen wertvolle Freiräume für qualifizierte Aufgaben.
Ihre Vorteile
- Auf Basis digitaler Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie der Buchungshistorie in der DATEV-Cloud werden automatisch Buchungsvorschläge erzeugt
- Manuelle Routinetätigkeiten entfallen weitgehend und die Qualität der Buchführung steigt deutlich
- Die klassische Tätigkeit des „Durchbuchens“ wird durch das qualifizierte Prüfen und Freigeben erzeugter Vorschläge abgelöst
- Diese Veränderung erfordert ein neues Rollenverständnis in Ihrem Team (Siehe Modul 1)
- Sie gewinnen Zeit für andere Schwerpunkte und strategische Themen in Ihrer Kanzlei
- Wer sich frühzeitig mit diesem Wandel beschäftigt, schafft die besten Voraussetzungen für eine entlastende, effiziente und zukunftssichere Arbeitsweise
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchhaltung: Wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen
- Lernvideo (Aufzeichnung 09/25): EÜR mit OPOS-Buchhaltung – Heute die Weichen für das digitale Rechnungswesen von morgen stellen
- Lernvideo (Aufzeichnung 11/25): DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung: So nutzen Sie die Software effektiv
- DATEV Info online: Fit für die Zukunft im Rechnungswesen - Automatisierungsservices Rechnungswesen
- Online-Seminar: Automatisierte Buchführung- Erfolgsfaktoren und Best Practices
- Lernvideo (Vortrag): Automatisierungsservice Rechnungen – Effizienz durch KI
- Halbtagsberatung online: Automatisierte Buchführung einrichten und abstimmen
- Kurzberatung online: Einstieg in die Automatisierungsservice Rechnungswesen