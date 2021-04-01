Highlights
- Export von Finanzdaten aus Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central im DATEV-Format
- Assistent zur Einrichtung und Nutzung (Set-up, Dateninitialisierung, Export)
- Import von DATEV-Buchungsstapeln mit Import-Worksheet und Prüfroutinen
- Eigenes Rollen-Center zur schnellen Übersicht der relevanten Funktionen
- Beratungspakete für die optimale Einrichtung und Nutzung
Weitere Funktionen
- Export von FiBu-Daten in das DATEV-Format
- Export von Sachkonten, Debitor-/Kreditorstammdaten und zugehörigen Posten sowie Zahlungsbedingungen und Berücksichtigung von Fremdwährungen
- Export der Posten nach Brutto- bzw. Nettoverfahren
- Ausgabe der Summen- und Saldenlisten nach DATEV-Konten
- Export über Aufgabenwarteschlange möglich
- Speichern der Ausgaben in der Datenbank von Microsoft Dynamics NAV bzw. Dynamics 365 Business Central
- Korrektur von importieren Buchungen durch Import-Worksheet
- Benutzerdefinierte Auswahl von Zusatzfeldern für Debitoren und Kreditoren für die Ausgabe an DATEV
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 39,00 Euro/Monat oder 1.500,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.