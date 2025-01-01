Highlights
- Durch den modularen Aufbau für jede Praxisform geeignet
- Passgenaue Funktionen und moderne Softwarestandards integriert
- E-Health-Ready (alle TI-Komponenten sind in der Basisversion integriert)
- Einfache und intuitive Bedienbarkeit (nutzerfreundich/individualisierbar)
- Zeitersparnis bei der Abrechnung, im Controlling und bei der Organisation
Weitere Funktionen
- Übersichtliche Z1.PRO Karteikarte
- Detaillierte 01-Befundung mit integrierter Schnellerfassung, Wechselbefunden und Zahngrafik für eine umfassende Diagnostik
- Dokumentation der durchgeführten Behandlungen mithilfe integrierter Behandlungskomplexe
- Behandlungsmanager bietet Therapievorschläge sowie alle relevanten Informationen zur optimalen Patientenversorgung
- Intuitive Planung von Zahnersatzplänen (RV, GAV, AAV) mit nützlichen Planungsvorschlägen für eine zielgerichtete Behandlung
- Erstellung von spezialisierten Behandlungsplänen für Parodontalbehandlungen, Kieferorthopädie, Endodontie und Implantologie sowie zur Funktionsanalyse
- Anschauliche Patientenberatung durch 3D-Befund- und Zahnersatzberatung zur besseren Verständlichkeit
- Umfangreiche Statistikauswertungen und Analysen für effektives Praxiscontrolling
- Digitale, revisionssichere Archivierung sorgt für hohe Datensicherheit
- Integriertes Terminmanagement samt einem benutzerfreundlichen Online-Terminkalender für bessere Organisation
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung
- Anfrage zum DATEV Buchungsdatenservice senden
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
