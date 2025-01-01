Highlights

  • Durch den modularen Aufbau für jede Praxisform geeignet
  • Passgenaue Funktionen und moderne Softwarestandards integriert
  • E-Health-Ready (alle TI-Komponenten sind in der Basisversion integriert)
  • Einfache und intuitive Bedienbarkeit (nutzerfreundich/individualisierbar)
  • Zeitersparnis bei der Abrechnung, im Controlling und bei der Organisation

Weitere Funktionen
  • Übersichtliche Z1.PRO Karteikarte
  • Detaillierte 01-Befundung mit integrierter Schnellerfassung, Wechselbefunden und Zahngrafik für eine umfassende Diagnostik
  • Dokumentation der durchgeführten Behandlungen mithilfe integrierter Behandlungskomplexe
  • Behandlungsmanager bietet Therapievorschläge sowie alle relevanten Informationen zur optimalen Patientenversorgung
  • Intuitive Planung von Zahnersatzplänen (RV, GAV, AAV) mit nützlichen Planungsvorschlägen für eine zielgerichtete Behandlung
  • Erstellung von spezialisierten Behandlungsplänen für Parodontalbehandlungen, Kieferorthopädie, Endodontie und Implantologie sowie zur Funktionsanalyse
  • Anschauliche Patientenberatung durch 3D-Befund- und Zahnersatzberatung zur besseren Verständlichkeit
  • Umfangreiche Statistikauswertungen und Analysen für effektives Praxiscontrolling
  • Digitale, revisionssichere Archivierung sorgt für hohe Datensicherheit
  • Integriertes Terminmanagement samt einem benutzerfreundlichen Online-Terminkalender für bessere Organisation

Veranstaltungstipp

Treffen Sie CGM DENTAL bei folgenden Veranstaltungen:

Messen, Veranstaltungen oder Schulungen zu CGM DENTAL. Gleich anmelden.

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.

DATEVnet

Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.

Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.