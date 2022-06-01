SP softwarepartner Gesellschaft für SW- und PM mbH

ERP-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen für die Bereiche Groß- und Einzelhandel, Dienstleistung und Fertigung.

SP solution® bildet die gesamten Geschäftsprozesse eines Unternehmens ab. Das ERP-System basiert auf einzelnen Modulen, die bedarfsgerecht kombiniert werden: Von Angeboten bis Rechnungslegung, von Bestellungen über Lieferantenkontrakte bis zur Eingangsrechnung. Die Verbindung zu den DATEV-Systemen sichert eine direkte Datenverarbeitung sowie einen guten Überblick.