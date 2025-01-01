Highlights
- Fertige Buchungsstapel inkl. Belegen nach Handels- und Steuerrecht
- Individuelles Konten-Mapping ohne Begrenzung auf Sachkontenrahmen/-längen
- Umfangreiches Reporting zur Validierung der Daten inkl. Einzelwertenachweis
- Automatisierte Ermittlung von Wertberichtigungspotentialen
- Vermögens-Reporting: Konsolidierte Betrachtung des Vermögens zu Marktwerten
Weitere Funktionen
- Automatisierte Erzeugung von Buchungssätzen auf Basis der digitalen Anbindungen zu Depotbanken
- Hinterlegung von historischen Anschaffungskosten und Buchwerten beim Aufsatz der Datenlieferung
- Parallele Auswertung von Handels- und Steuerrecht inkludiert
- Umfangreiches Reporting zur Dokumentation von Wertentwicklungen der Einzeltitel und Bankkonten
- Abgleich zwischen Buchwerten und Marktwerten zum Bilanzstichtag inkl. Vorschlag von Wertberichtigungen auf Basis der hinterlegten Kursversorgung
- Digitale Belege der Depotbanken in DATEV Unternehmen online verfügbar
- Individuelles Konten-Mapping zur Einbindung der Wertpapierbuchhaltung in eine bestehende Buchhaltung
- Detaillierte Auswertungen und Performance-Betrachtungen unter Marktwertgesichtspunkten auf den verschiedenen Ebenen einer Vermögenskonsolidierung
- Einheitliche Datenbasis für alle steuerlichen und marktwertorientierten Verwendungszwecke
- IDEA-Schnittstelle verfügbar
amc FIBU-Modul ergänzt
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Weitere Informationen
Anlagenbuchführung: Wertpapiere im Anlagenspiegel bei Verwaltung mit Fremdsoftware
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
