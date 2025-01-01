Highlights
- Belegerkennung mittels OCR in Echtzeit und Offline
- Automatische Berechnung der Tagegelder
- Kilometer-Abrechnung
- Automatische Anwendung individueller Reiserichtlinien
- Kosteneinsparungen bis zu 65% bei Spesenprozessen
Weitere Funktionen
- Mobile App - digitalisert das Einreichen von Belegen mit der OCR-Technologie
- Native iOS- und Android-App
- Push-Benachrichtigungen für alle Kartentransaktionen
- Kreditkarten integrieren und Transaktionen abgleichen
- Integrierte Mitarbeitendenkreditkarte - keine Ausgaben aus eigener Tasche; Verwaltung der Karten direkt über die App möglich
- Verbindung mit bestehenden Drittsystemen: HR, ERP und Buchführung
- Unternehmenseigene Text- und Dropdown-Felder einstellbar
- Zusammenfassung einzelner Belege zu übersichtlichen Berichten
- Automatische Zuordnung von Konten und Projekten
- Server-Standort in Deutschland
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Export von Mitarbeitendenausgaben, Kilometergeld und Tagegeldern (Verpflegungsmehraufwand).
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zum Partner-Netzwerk
