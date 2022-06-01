Highlights
- Flexibel anpassbar auf kundenspezifische Anforderungen
- Direkter Kontakt mit dem Hersteller bzw. Entwickler möglich
- In jeder EDV-Struktur implementierbar
- Mit mobilen Lösungen auch außerhalb des Büros nutzbar
- Laufende Weiterentwicklung
Weitere Funktionen
- Erstellung von Rechnungen (PDF via E-Mail, Druck oder Fax)
- Zentrales Verwalten von Adressen, Terminen, Wiedervorlagen (Erinnerungen/Aufgaben), E-Mails uvm., inkl. Zugriff von unterwegs mit mobilen Lösungen
- Umfangreiches Bestellsystem, inkl. Bestellvorschlag
- Erstellen und Verwalten von Service-Reports (Tätigkeitsberichte), um Kundentermine einfach erfassen und später berechnen zu können; Service-Reports können auch mobil erstellt, ausgefüllt und vom Kunden/Bearbeiter unterschrieben werden
- Nahtlose Integration von E-Mail, Telefon und Fax
- Umfangreicher Terminplaner, inkl. Vollzugriff auf die Termine von Kollegen und Terminbestätigungen
- Integrierte Wiedervorlagen (Erinnerungen/Aufgaben)
- Software-basierte Ladenkasse, mit der Artikel schnell und einfach abkassiert werden können, inkl. Unterstützung für TSE
- Umfangreiche Lagerverwaltung, inkl. mehreren Möglichkeiten zur Inventur, Mitarbeiterlager, Serien-/Chargennummern, FIFO, LIFO, Lagerbewertung uvm.
- Mobile Datenerfassung (MDE) für den Wareneingang, Warenausgang, Lagerumbuchungen und Inventur mit direkter Anbindung zum emis.artikelstamm
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
