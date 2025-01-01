Allgemein

Mit dem Rechnungsdatenservice 2.0 können strukturierte Rechnungsdaten - optional auch mit digitalen Belegen - aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an die DATEV-Rechnungswesen-Programme übertragen und als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.

Wichtiger Hinweis

Der Rechnungsdatenservice 2.0 wird zum 31.12.2026 abgekündigt und ist ab 01.01.2026 nicht mehr bestellbar. Der Partner wird als Alternative den DATEV Buchungsdatenservice anbieten. Informationen zum Umstieg auf den Buchungsdatenservice folgen, sobald die Schnittstelle in der Partnerlösung nutzbar ist.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.

zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte. DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

