Highlights
- Alle Geschäftsbereiche vernetzen: Einkauf, Verkauf, Kunden, Lager und Versand
- Modularer Aufbau der Software für ein kontrolliertes Wachstum
- Systembrüche reduzieren und flüssiges Arbeiten durch Automatisierung
- Cloud-Lösung oder selbst hosten: Die Datenhoheit behalten
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Funktionen
- Die Warenwirtschaft enthält ein PIM (Product Information Management) und bildet Artikel im Zentrum des (Online-)Handels ab
- Umfangreiches Bestellwesen: Lieferantenbestellungen und Wareneingänge lassen sich einfach und effizient verwalten
- Liefer- und Bezahlstatus von Aufträgen lassen sich einfach prüfen und Rechnungen oder mögliche Rechnungskorrekturen verwalten
- Kundenrelevante Daten werden automatisiert aus den genutzten Vertriebskanälen ausgelesen - Händler verwalten alle Kundendaten zentral in einem System
- Mit der Marktplatz-Anbindung JTL-eazyAuction steuern und verwalten Händler ihre Angebote und Bestellungen bei Amazon und eBay direkt in JTL-Wawi
- Es lassen sich alle eingesetzten Online-Shops zentral verwalten – sowohl JTL-Shops als auch Shop-Systeme von Drittanbietern
- Beschleunigung der täglich anfallenden Aufgaben im Lager wie Kommissionierung und Packprozess
- Gewünschte Etiketten können vollautomatisiert und direkt aus dem Versandprozess gedruckt werden
- Automatisierte Arbeitsabläufe für wiederkehrende Abläufe entlang einer gewünschten Prozesskette definierbar
- Die vorlagengesteuerte JTL-Ameise ermöglicht die leichte Erledigung der täglichen Datenaktualisierung
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 2.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 2.0 können strukturierte Rechnungsdaten - optional auch mit digitalen Belegen - aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an die DATEV-Rechnungswesen-Programme übertragen und als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 2.0 als Grafik
Wichtiger Hinweis
Der Rechnungsdatenservice 2.0 wird zum 31.12.2026 abgekündigt und ist ab 01.01.2026 nicht mehr bestellbar. Der Partner wird als Alternative den DATEV Buchungsdatenservice anbieten. Informationen zum Umstieg auf den Buchungsdatenservice folgen, sobald die Schnittstelle in der Partnerlösung nutzbar ist.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zum Partner-Netzwerk
