Highlights
- Kostengünstiger Einstieg in ein Profi-Handwerker-Programm
- Effiziente Arbeitsprozessgestaltung zwischen Büro und Baustelle
- Schnittstellen zum Großhandel (Kataloge, Online-Shops usw.)
- Reduzierung der wöchentlichen Büro-Stunden durch leistungsstarke Software
- Bearbeitung von Aufträgen beim Kunden/auf der Baustelle (MOBILER MONTEUR)
Weitere Funktionen
- Terminverwaltung
- Kundenindividualisierung
- Notizblock-Funktion
- Rechnungs-/Angebotsjournal
- Zugriff/Anzeige aller Aufträge
Artikel-Stammdatenverwaltung
- Für unterschiedliche Lieferantenkataloge
- Artikelleistungsinformationen
- Komfortable, Google-ähnliche Volltextsuche
- Automatische Verarbeitung/Import von DATANORM 3.0, 4.0 und 5.0/ELDANORM/UGS - UGL/Arbeitszeiten
- Bild- und Leistungskataloge (DATABILD, DIGIS)
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
XML-Schnittstelle online
Allgemein
Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik
Rechtlicher Hinweis
ASCII-Format
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Bewegungsdaten aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV LODAS / DATEV Lohn und Gehalt importiert werden. Die Übergabe von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen ist nicht möglich.
Rechtlicher Hinweis
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- ZUGFeRD 2.x
Preis
Ab 40,00 Euro/Monat oder 900,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
