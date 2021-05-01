Highlights

  • Kostengünstiger Einstieg in ein Profi-Handwerker-Programm
  • Effiziente Arbeitsprozessgestaltung zwischen Büro und Baustelle
  • Schnittstellen zum Großhandel (Kataloge, Online-Shops usw.)
  • Reduzierung der wöchentlichen Büro-Stunden durch leistungsstarke Software
  • Bearbeitung von Aufträgen beim Kunden/auf der Baustelle (MOBILER MONTEUR)

Weitere Funktionen
Adressen-Stammdatenverwaltung
  • Terminverwaltung
  • Kundenindividualisierung
  • Notizblock-Funktion
  • Rechnungs-/Angebotsjournal
  • Zugriff/Anzeige aller Aufträge

Artikel-Stammdatenverwaltung

  • Für unterschiedliche Lieferantenkataloge
  • Artikelleistungsinformationen
  • Komfortable, Google-ähnliche Volltextsuche
  • Automatische Verarbeitung/Import von DATANORM 3.0, 4.0 und 5.0/ELDANORM/UGS - UGL/Arbeitszeiten
  • Bild- und Leistungskataloge (DATABILD, DIGIS)

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

XML-Schnittstelle online

Allgemein

Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.

Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik


Rechtlicher Hinweis

ASCII-Format

Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Bewegungsdaten aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV LODAS / DATEV Lohn und Gehalt importiert werden. Die Übergabe von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen ist nicht möglich.


Rechtlicher Hinweis

E-Rechnung

Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:

Lösung erstellt E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • ZUGFeRD 2.x

Lösung verarbeitet E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • ZUGFeRD 2.x

Preis

Ab 40,00 Euro/Monat oder 900,00 Euro Einmalpreis.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

