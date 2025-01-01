Highlights
- Flexible Anbindung: Zuordnung von Konten
- Unterstützung der Automatikfunktionen in DATEV
- Rückübertragung von DATEV-Buchungen
- Konformitätsprüfungen der Buchungen in D365 FO
- Saldenvergleich zwischen DATEV und D365 FO
Weitere Funktionen
- Viele Möglichkeiten der Zuordnung von Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten; auch Aufteilung nach Steuersachverhalten möglich
- Unterstützung der Steuerschlüssel, Automatik- und Sammelfunktionen in DATEV-Rechnungswesen und entsprechende Ausrichtung der DATEV-Buchungssätze
- Rückübertragung (Import) von DATEV-Buchungssätzen (Lohn- und Abschlussbuchungen) nach D365 FO; Übergabe von Zahlungen mit automatisiertem OPOS-Ausgleich
- Konformitätsprüfungen der Buchungen in D365 FO vor der Übertragung, sodass keine Änderungen der Buchungssätze in DATEV-Rechnungswesen nötig sind
- Prüfung der Korrektheit des Prozesses durch automatisierten Saldenvergleich zwischen DATEV-Rechnungswesen und D365 FO nach der Übertragung
- Orientierung der Schnittstelle am DATEV-Kontenrahmen für das jeweilige Geschäftsjahr; regelmäßige Prüfung von Änderungen in DATEV-Rechnungswesen
- Automatisierte Stapelverarbeitung in D365 FO: Einfachere Übertragung von größeren Zeiträumen und hohen Buchungsvolumen
- Zusatzmodul BDSCom: Übertragung von Belegen in das DATEV-Rechenzentrum und Verknüpfung mit Belegbuchungen (per DATEV Buchungsdatenservice)
- Übertragung und Abbildung von Finanzdimensionen KOST1 und KOST2 in DATEV; Vielzahl von Zuordnungsvarianten für Finanzdimensionen und -dimensionswert
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
6.000,00 Euro Einmalpreis.
