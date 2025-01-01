Highlights

  • Flexible Anbindung: Zuordnung von Konten
  • Unterstützung der Automatikfunktionen in DATEV
  • Rückübertragung von DATEV-Buchungen
  • Konformitätsprüfungen der Buchungen in D365 FO
  • Saldenvergleich zwischen DATEV und D365 FO

Weitere Funktionen
  • Viele Möglichkeiten der Zuordnung von Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten; auch Aufteilung nach Steuersachverhalten möglich
  • Unterstützung der Steuerschlüssel, Automatik- und Sammelfunktionen in DATEV-Rechnungswesen und entsprechende Ausrichtung der DATEV-Buchungssätze
  • Rückübertragung (Import) von DATEV-Buchungssätzen (Lohn- und Abschlussbuchungen) nach D365 FO; Übergabe von Zahlungen mit automatisiertem OPOS-Ausgleich
  • Konformitätsprüfungen der Buchungen in D365 FO vor der Übertragung, sodass keine Änderungen der Buchungssätze in DATEV-Rechnungswesen nötig sind
  • Prüfung der Korrektheit des Prozesses durch automatisierten Saldenvergleich zwischen DATEV-Rechnungswesen und D365 FO nach der Übertragung
  • Orientierung der Schnittstelle am DATEV-Kontenrahmen für das jeweilige Geschäftsjahr; regelmäßige Prüfung von Änderungen in DATEV-Rechnungswesen
  • Automatisierte Stapelverarbeitung in D365 FO: Einfachere Übertragung von größeren Zeiträumen und hohen Buchungsvolumen
  • Zusatzmodul BDSCom: Übertragung von Belegen in das DATEV-Rechenzentrum und Verknüpfung mit Belegbuchungen (per DATEV Buchungsdatenservice)
  • Übertragung und Abbildung von Finanzdimensionen KOST1 und KOST2 in DATEV; Vielzahl von Zuordnungsvarianten für Finanzdimensionen und -dimensionswert

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Preis

6.000,00 Euro Einmalpreis.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.