Highlights

  • Automatisches Einlesen von Zahlungsdaten, z.B. von Amazon, eBay, Etsy und Klarna
  • Automatisierter Abgleich der Zahlungen mit Belegen aus der Warenwirtschaft
  • Zeiteffizient durch Reduktion des manuellen Aufwands
  • Digitalisierung der Buchhaltung durch digitale Belegbilder

Weitere Funktionen
  • Automatisiertes Abrufen der Zahlungsbelege von unterschiedlichen Paymentanbietern
  • Einlesen der Buchungsbelege aus der Warenwirtschaft
  • Abgleich der Zahlungs- mit den Buchungsbelegen anhand individueller Vorgaben
  • Einlesen der angereicherten Daten in die Buchhaltung via HBCI-Abruf bzw. als CSV-Datei oder MT940
  • Automatisches Zuordnen und Verbuchen in der Buchhaltung
  • Betreuung mehrerer Mandanten
  • Digitale Belegbilder aus E-Mail-Postfach, Scanner und ERP-Systemen
  • Eingangs- und Ausgangsrechnungen scannen und digitalisieren
  • Übertragung an DATEV Unternehmen online

Schnittstellen

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV-Format

Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.

Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik

 

Rechtlicher Hinweis

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 2,90 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.