Highlights
- Automatisches Einlesen von Zahlungsdaten, z.B. von Amazon, eBay, Etsy und Klarna
- Automatisierter Abgleich der Zahlungen mit Belegen aus der Warenwirtschaft
- Zeiteffizient durch Reduktion des manuellen Aufwands
- Digitalisierung der Buchhaltung durch digitale Belegbilder
Weitere Funktionen
- Automatisiertes Abrufen der Zahlungsbelege von unterschiedlichen Paymentanbietern
- Einlesen der Buchungsbelege aus der Warenwirtschaft
- Abgleich der Zahlungs- mit den Buchungsbelegen anhand individueller Vorgaben
- Einlesen der angereicherten Daten in die Buchhaltung via HBCI-Abruf bzw. als CSV-Datei oder MT940
- Automatisches Zuordnen und Verbuchen in der Buchhaltung
- Betreuung mehrerer Mandanten
- Digitale Belegbilder aus E-Mail-Postfach, Scanner und ERP-Systemen
- Eingangs- und Ausgangsrechnungen scannen und digitalisieren
- Übertragung an DATEV Unternehmen online
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Rechtlicher Hinweis
