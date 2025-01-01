Highlights
- Handwerker-Software für alle Geschäftsabläufe
- Sicher und flexibel in der pds Cloud
- Pds Apps verbinden das Büro mit dem Außendienst
- Moderne und zukunftssichere Entwicklungstechnologien
- Digitale Schnittstellen zu Steuerkanzleien, Lieferanten, etc.
Weitere Funktionen
- Vom Angebot zur Rechnung: Angebotskalkulation inkl. Nachtragsverwaltung, paralleler Bearbeitung, Karteikarte, Festschreibung sowie Auftrag, Aufmaß, Abrechnung (VOB)
- Materialwirtschaft: Lagerwirtschaft, Bestellwesen, Artikelverwaltung, Beschaffungs-Management
- Digitale Projektakte: Dokumente, Vorgänge, Auswertungen, Stundenerfassung, Bautagebuch, Nachkalkulation
- Service- und Vertrags-Management: Objektverwaltung, Historie, Wartungs-Management, Materialvorgaben
- Ressourcenplanung und Fahrzeugortung
- Business Intelligence-Auswertungen inkl. individualisierter und mobiler Darstellung basierend auf DrillDown-Technologie
- Mahn- und Zahlungswesen inkl. Mahnlauf, Lieferantenzahlungen, OP-Verwaltung
- CRM inkl. Telefonbuch, variable Felder, Aktivitäten und Aufgaben
- Schnittstellen: DATEV Unternehmen online, Office 365 und Exchange, Datanorm, ÖNORM, Mareon, UGL, GAEB, XML
- Mobile Apps und Anwendungen: Pds Service App, pds Zeit App, pds Material App, pds Lager App, pds Portal, pds Ort, pds Kasse
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Die Partnerlösung übergibt spezielle Felder für erhaltene Anzahlungen (Abschlagsrechnungen). Nähere Informationen hier.
Die DATEV-Format-Schnittstelle ist verfügbar, wenn die Partnerlösung ausschließlich zur Rechnungsschreibung und nicht für Buchungen genutzt wird.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Einrichtung und Nutzung der Schnittstelle befinden sich im pds-Kundenportal. In das Kundenportal "pds Branche" gelangt man in der pds-Software über die Hilfe F1. Die Informationen befinden sich im Haupthandbuch, Kapitel 39.4.3.
XML-Schnittstelle online
Allgemein
Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik
ASCII-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Bewegungsdaten aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV LODAS importiert werden.
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
- E-Rechnungen über die Plattform versenden
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
