Highlights
- Handwerker-Software für das Büro und unterwegs
- Einfache und komfortable Belegbearbeitung
- Umfangreiche gewerkspezifische Funktionen
- Viele integrierte Schnittstellen für optimiertes Arbeiten
- Geringe Hardware-Anforderungen
Weitere Funktionen
- Zentrale Artikel-, Adress- und Datenverwaltung
- Info-Center: Kommunikation direkt aus der Software heraus
- Unkomplizierte Angebots- und Rechnungserstellung
- Automatisiertes Mahnwesen mit verschiedenen Mahnstufen
- Projektverwaltung mit Bautagebuch und Baustellendokumentation
- Mobile Auftragsabwicklung und Kommunikation zwischen Baustelle und Büro via TAIFUN App
- Serienmäßige Schnittstellen zum Großhändler (DATANORM, Open Masterdata, IDS, OCI, DATANORM ShopConnect, UGL, ZUGFerD, GAEB, ÖNORM)
- Optionale Zusatzmodule, z.B. für digitale Zeiterfassung, Wartung, mobile Auftragsabwicklung, rechtssichere Dokumenten- und Bilddatenverwaltung
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
