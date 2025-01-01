Highlights
- Flexible Ausbaumöglichkeit durch über 30 Module
- Anbindungen zu über 250 Systemen
- Mobile Anwendung möglich
- Für viele Zielgruppen der Kfz-Branche
- Kostenloser Teilekatalog auf OE-Basis
Weitere Funktionen
- Komplette Auftragsverwaltung
- Kunden- und Fahrzeugstammdaten
- Umfangreiche Warenwirtschaft
- Statistiken
- Zeiterfassung
- Reifeneinlagerung
- Archivierung
- Werkstattkalender
- OP-Verwaltung
- DATEV-Schnittstellen
WERBAS//KSR NET ergänzt
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 790,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
GoBD
Ein Zertifikat für die Lösung WERBAS, Version 7.6.1, für die technische Korrektheit der GoBD-Export-Schnittstelle "Datenträgerüberlassung - IDEA", durch die Audicon GmbH erstellt, vom 05.12.2022, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
