Highlights

  • Mehrmarkenfähigkeit
  • Mehrfilialfähigkeit
  • Vereinfachte Arbeitsabläufe Service/Fahrzeughandel
  • Pro Filiale mehrere Lager
  • Pro Filiale mehrere Fahrzeugstandorte für Neu-, Gebraucht- und Vorführwagen

Weitere Funktionen
  • Kunden- und Fahrzeugstamm
  • Lagerwesen/Verwaltung
  • Vorgangsbearbeitung mit Vorgangs-Splitting
  • Anbindung der Herstellerschnittstellen
  • Integriertes Werkstattplanungssystem
  • Integriertes Zeiterfassungssystem
  • Digitaler Service-Prozess
  • Zukunftsfähige Technologien wie Check Advisor und Ankaufnavigator
  • Anbindung Bezahlmodul (Xolvis)

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

