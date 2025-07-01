Abschreibungen (E-Book)
- Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
- Einführung einer Abschreibung für Elektrofahrzeuge
Erscheinungstermin: Juli 2025
Beschreibung
Mit dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland“, welchem der Bundesrat am 11.07.2025 zugestimmt hat, setzt die Bundesregierung gezielte Impulse: Der sogenannte „Investitions-Booster“ soll durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Elektrofahrzeuge die Investitionsbereitschaft erhöhen und die Liquidität von Unternehmen nachhaltig stärken.
Diese Mandanten-Info-Broschüre bietet Ihnen als Steuerberaterin oder Steuerberater eine fundierte Grundlage, um Ihre Mandantinnen und Mandanten kompakt, verständlich und aktuell über die geplanten steuerlichen Vorteile zu informieren. Unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten dabei, Investitionsentscheidungen rechtzeitig und steuerlich optimal zu gestalten.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
