Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
  • Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
  • Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
  • Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.

Inhalte

Beschreibung

Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Benutzer- und Rechteverwaltung? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

  • Einstiegsberatung

  • Beratung und Einrichtung / Anpassung eines Rechtekonzepts

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

