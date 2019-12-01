Beratung von Handwerksbetrieben
- Trends und Branchenmerkmale für die Beratung
- Betriebswirtschaftliche Fragestellungen
- Bilanzsteuerliche und steuerliche Besonderheiten
Erscheinungstermin: Dezember 2019
Beschreibung
Die Beratung von Handwerksbetrieben weist zahlreiche Besonderheiten auf. So bereitet die Bewertung von Vorratsvermögen und Umlaufvermögen, insbesondere von teilfer-tigen Arbeiten, in der Praxis häufig Schwierigkeiten.
Das Kompaktwissen behandelt die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Fragen, wie Branchen-trends, Betriebsarten, BWA, Kennzahlen und Finanzplanung.
Darüber hinaus wird auf die bilanzsteuerrechtlichen Besonderheiten, wie etwa Bewertung oder Rückstellungen, und auf die wesentlichen steuerrechtlichen Praxisprobleme, wie beispielsweise Umkehr der Steuerschuldnerschaft und Steuerabzug bei Bauleistungen, eingegangen.
Info & Leseprobe
Autor
Michael Faraone
Steuerberater, Dipl. Betriebswirt (FH)
Der Autor ist als selbstständiger Steuerberater in Künzelsau tätig. Er berät Mandanten wie auch Steuerberater in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Schwerpunkte seiner heutigen Tätigkeit bilden die Beratung von Handwerksbetrieben sowie von Produktionsunternehmen. Michael Faraone hält zu den vorgenannten Themen auch Fachvorträge.
Beratung von Handwerksbetrieben
Erscheinungstermin: Dezember 2019