Die Beratung von Handwerksbetrieben weist zahlreiche Besonderheiten auf. So bereitet die Bewertung von Vorratsvermögen und Umlaufvermögen, insbesondere von teilfer-tigen Arbeiten, in der Praxis häufig Schwierigkeiten.

Das Kompaktwissen behandelt die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Fragen, wie Branchen-trends, Betriebsarten, BWA, Kennzahlen und Finanzplanung.