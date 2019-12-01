Art.-Nr. 35459 | Kompaktwissen

Beratung von Handwerksbetrieben

Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Aspekte in Handwerksbetrieben
  • Trends und Branchenmerkmale für die Beratung
  • Betriebswirtschaftliche Fragestellungen
  • Bilanzsteuerliche und steuerliche Besonderheiten

Erscheinungstermin: Dezember 2019

Beschreibung

Die Beratung von Handwerksbetrieben weist zahlreiche Besonderheiten auf. So bereitet die Bewertung von Vorratsvermögen und Umlaufvermögen, insbesondere von teilfer-tigen Arbeiten, in der Praxis häufig Schwierigkeiten.

Das Kompaktwissen behandelt die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Fragen, wie Branchen-trends, Betriebsarten, BWA, Kennzahlen und Finanzplanung.

Darüber hinaus wird auf die bilanzsteuerrechtlichen Besonderheiten, wie etwa Bewertung oder Rückstellungen, und auf die wesentlichen steuerrechtlichen Praxisprobleme, wie beispielsweise Umkehr der Steuerschuldnerschaft und Steuerabzug bei Bauleistungen, eingegangen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 12/2019
Seitenzahl 64
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe

Autor

Portraitbild der referierenden Person Michael Faraone

Michael Faraone

Steuerberater, Dipl. Betriebswirt (FH)

Der Autor ist als selbstständiger Steuerberater in Künzelsau tätig. Er berät Mandanten wie auch Steuerberater in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Schwerpunkte seiner heutigen Tätigkeit bilden die Beratung von Handwerksbetrieben sowie von Produktionsunternehmen. Michael Faraone hält zu den vorgenannten Themen auch Fachvorträge.

Art.-Nr. 35459 | Kompaktwissen

Beratung von Handwerksbetrieben

Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Aspekte in Handwerksbetrieben

Erscheinungstermin: Dezember 2019

