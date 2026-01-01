Beschäftigung von Angehörigen in der GmbH, 2. Auflage

Die Beschäftigung von Angehörigen in der GmbH zählt zu den besonders beratungs- und prüfungsintensiven Themenbereichen im Steuerrecht. Vertragsverhältnisse mit nahestehenden Personen stehen regelmäßig im Fokus der Finanzverwaltung und erfordern eine sorgfältige Gestaltung sowie eine konsequente Umsetzung in der Praxis. Gleichzeitig bieten sie – bei rechtssicherer Ausgestaltung – weiterhin zulässige und sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten.

Die 2. Auflage des Kompaktwissens „Beschäftigung von Angehörigen in der GmbH“ greift die aktuellen Entwicklungen in Rechtsprechung und Verwaltungspraxis auf. Das Werk berücksichtigt insbesondere die neuere BFH-Rechtsprechung zur verdeckten Gewinnausschüttung sowie aktuelle Verwaltungsauffassungen und zeigt deren Auswirkungen auf die steuerliche Anerkennung von Angehörigenbeschäftigungen auf.