Beschreibung

Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner und stellen Unternehmen und Steuerberatungskanzleien vor unerwartete Herausforderungen. Mit BMF-Schreiben vom 06.03.2025 hat das Bundesfinanzministerium seine bisherigen Aussagen aus dem Jahr 2022 zur ertragssteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen – insbesondere zu Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten – aktualisiert.

Diese Mandanten-Info-Broschüre richtet sich an potenzielle Anlegerinnen und Anleger und erläutert kompakt und verständlich, was beim Halten von Kryptowährungen im Betriebsvermögen zu beachten ist.