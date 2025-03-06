Art.-Nr. 12806 | Mandanten-Info-Broschüre

Besteuerung von Kryptowährungen im Betriebsvermögen (E-Book)

Bitcoin, Ethereum und Co.
  • Auswirkungen von Kurssteigerungen in der Bilanz bzw. der Anlage EÜR
  • Nutzung von Reportingtools

Erscheinungstermin: vsl. April 2026

Beschreibung

Beschreibung

Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner und stellen Unternehmen und Steuerberatungskanzleien vor unerwartete Herausforderungen. Mit BMF-Schreiben vom 06.03.2025 hat das Bundesfinanzministerium seine bisherigen Aussagen aus dem Jahr 2022 zur ertragssteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen – insbesondere zu Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten – aktualisiert.

Diese Mandanten-Info-Broschüre richtet sich an potenzielle Anlegerinnen und Anleger und erläutert kompakt und verständlich, was beim Halten von Kryptowährungen im Betriebsvermögen zu beachten ist.

Behandelt werden unter anderem folgende aktuelle Fragen:

  • Welche Auswirkungen haben Kurssteigerungen in der Bilanz oder die Einnahmen-Überschuss-Rechnung?

  • Können durch den Erwerb von Kryptowährungen steuerliche Vorteile – insbesondere in der Anlage EÜR – erzielt werden?

  • Welche umsatzsteuerlichen Fallstricke sind zu beachten?

  • Ist Pool Mining umsatzsteuerfrei?

  • Welche Tools können bei der steuerlichen Erfassung unterstützen?

Die Broschüre vermittelt Ihren Mandantinnen und Mandanten grundlegendes Hintergrundwissen zur Besteuerung von Kryptowährungen im Betriebsvermögen.

Format pdf + epub
Erscheinungstermin (vsl.) 04/2026
Seitenzahl (ca) 16
Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Matthias Steger

Matthias Steger

Steuerberater, Dipl. Kfm./Dipl. Finanzwirt (FH)

Als ehemaliger Betriebsprüfer bringt der Autor viele Jahre Praxiswissen aus dem Finanzamt in unser Kompaktwissen ein. Seit 2018 unterrichtet er Steuerfachkräfte zum Thema Krypto und Steuern und ist auch Autor eines entsprechenden Praxishandbuchs, was sogar von einigen Finanzgerichten zitiert wird. Er hat aktiv für die Bundesteuerberaterkammer, die Steuerberaterverbände und den Blockchainbundesverband an den Stellungsnahmen zum BMF Schreiben kritisch mitgewirkt und ist unter Kollegen als Experte anerkannt.

