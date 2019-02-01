Art.-Nr. 31287 | DATEV-Publikation
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 02/2019
In dieser Ausgabe geht es um neue digitale Lösungen für Ihren Erfolg.
Inhalte
Beschreibung
In dieser Ausgabe geht es um neue digitale Lösungen für Ihren Erfolg.
Leistungen
-
Erfahrungsbericht "DATEV JET-Service"
-
Kompetente Hilfe: So unterstützt Sie der DATEV JET-Service
-
Alles streng vertraulich: Datenaustausch und Kommunikation
-
Optimal vorbereitet: Startklar für die nächste Prüfungssaison
-
Informationen und Neuheiten
Preise
Art.-Nr. 31287 | DATEV-Publikation
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 02/2019
In dieser Ausgabe geht es um neue digitale Lösungen für Ihren Erfolg.