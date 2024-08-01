Datenschutzrecht für Berater (StB, RA, WP), 2. Auflage

Das Datenschutzrecht bildet einen Rechtsrahmen, der konsequent fortentwickelt und nunmehr an die aktuellen technischen Begebenheiten angepasst wurde. Die Veränderung der Arbeitswelt benötigt belastbare und verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen. Dazu zählen neben der berufsrechtlichen Verschwiegenheit, als der Kardinalspflicht eines Berufsträgers, auch die Vorgaben des Datenschutzrechts.

Die Digitalisierung wird das Geschäftsmodell der Steuerberaterinnen und Steuerberater zwangsläufig verändern. Standardisierte interne und externe Prozessabläufe führen zu mehr Effizienz, gleichzeitig zu anderen Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Kommunikationsformen.