Datenschutzrecht für Berater (StB, RA, WP), 2. Auflage
- Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für Berufsträger
- Praktische Hinweise zur Umsetzung im Kanzleialltag
- Fortentwicklung von Gesetzgebung und EuGH-Rechtsprechung
Erscheinungstermin: August 2024
Beschreibung
Das Datenschutzrecht bildet einen Rechtsrahmen, der konsequent fortentwickelt und nunmehr an die aktuellen technischen Begebenheiten angepasst wurde. Die Veränderung der Arbeitswelt benötigt belastbare und verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen. Dazu zählen neben der berufsrechtlichen Verschwiegenheit, als der Kardinalspflicht eines Berufsträgers, auch die Vorgaben des Datenschutzrechts.
Die Digitalisierung wird das Geschäftsmodell der Steuerberaterinnen und Steuerberater zwangsläufig verändern. Standardisierte interne und externe Prozessabläufe führen zu mehr Effizienz, gleichzeitig zu anderen Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Kommunikationsformen.
Dieses Kompaktwissen gibt einen anschaulichen Einblick in die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für Berufsträger und beinhaltet gleichzeitig erste praktische Hinweise zur Umsetzung dieser Vorgaben im Kanzleialltag.
Mit der 2. Auflage wird das Werk umfassend erweitert.
Die Gesetzgebung zum Thema Datenschutz wurde fortentwickelt und der EuGH-Gerichtshof hat eine Vielzahl von Urteilen erlassen.
Autorin
Nicole Schmidt, LL.M.
Rechtsanwältin
Nicole Schmidt ist seit 2011 als Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der SüdWest Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Karlsruhe tätig. Seit 2008 ist sie auf die Tätigkeit als externe Datenschutzbeauftragte spezialisiert. Sie berät kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), wie auch im Konzernumfeld. Die Beratung von Steuerberaterkanzleien bildet einen weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Nicole Schmidt ist Autorin von zahlreichen Fachpublikationen und Mitglied in verschiedenen überregionalen Vereinigungen und Arbeitskreisen.
