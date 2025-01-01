Art.-Nr. 31069 | DATEV-Fanshop
DATEV-Anti-Stress-Kissen Lavendel
Einfach natürlich relaxen
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
3,99 €
Kurzinfo
Material Bezug aus Baumwolle (nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert), Füllung Schafwolle und zertifizierter Bio-Lavendel
Maße 12 x 8 cm
Details
Beschreibung
Das wohlriechende und entspannende Naturkissen ist mit Schafwolle und zertifiziertem Bio-Lavendel gefüllt. Der Baumwollstoff ist im DATEV-Design bedruckt. Das Anti-Stress-Kissen im handlichen Format wurde in Österreich hergestellt.
Preise
