Art.-Nr. 31069
DATEV-Fanshop
Art.-Nr. 31609
DATEV-Fanshop

DATEV-Anti-Stress-Kissen Lavendel

  Einfach natürlich relaxen

Einfach natürlich relaxen

Einmalig
3,99 €
Preis- und Lieferinformationen
Grünes Anti-Stress-Kissen mit DATEV-Logo und der Aufschrift &#34;Einfach relaxen&#34;

Kurzinfo

Material Bezug aus Baumwolle (nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert), Füllung Schafwolle und zertifizierter Bio-Lavendel
Maße 12 x 8 cm

Details

Beschreibung

Das wohlriechende und entspannende Naturkissen ist mit Schafwolle und zertifiziertem Bio-Lavendel gefüllt. Der Baumwollstoff ist im DATEV-Design bedruckt. Das Anti-Stress-Kissen im handlichen Format wurde in Österreich hergestellt.

Preise

