DATEV DMS - Tipps und Tricks

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Das Seminar vermittelt Ihnen Tipps und Tricks zu DATEV DMS. Lernen Sie aktuelle Neuerungen kennen und erfahren Sie, wie Sie DATEV DMS besser an Ihre Kanzleibedürfnisse anpassen können. Zusätzlich bietet ein Austausch mit anderen Teilnehmern die Möglichkeit, einen Einblick in die Abläufe anderer Kanzleien zu erhalten.