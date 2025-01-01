DATEV DMS - Tipps und Tricks
- Tipps und Tricks aus der Beratung
- Informationen zu aktuellen Änderungen und Marktplatzlösungen
- Mit anderen Teilnehmern austauschen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Das Seminar vermittelt Ihnen Tipps und Tricks zu DATEV DMS. Lernen Sie aktuelle Neuerungen kennen und erfahren Sie, wie Sie DATEV DMS besser an Ihre Kanzleibedürfnisse anpassen können. Zusätzlich bietet ein Austausch mit anderen Teilnehmern die Möglichkeit, einen Einblick in die Abläufe anderer Kanzleien zu erhalten.
Themen
-
Neuerungen von DATEV DMS kennenlernen
-
Kanzleiprozesse optimieren
-
Erfahrungen aus anderen Kanzleien sammeln
-
Tipps und Tricks zur Anwendung
-
Marktplatzlösungen in Verbindung mit DATEV DMS kennenlernen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV DMS
Fachliche Voraussetzungen
Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz, DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort, DATEV Post, Fristen und Bescheide, DATEV Vorlagenverwaltung, DATEV DMS
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Ein Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
