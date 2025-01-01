Art.-Nr. 77589 |
DATEV DMS - Tipps und Tricks

Erhalten Sie Tipps und Tricks zu DATEV DMS und tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern aus.
  • Tipps und Tricks aus der Beratung
  • Informationen zu aktuellen Änderungen und Marktplatzlösungen
  • Mit anderen Teilnehmern austauschen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Das Seminar vermittelt Ihnen Tipps und Tricks zu DATEV DMS. Lernen Sie aktuelle Neuerungen kennen und erfahren Sie, wie Sie DATEV DMS besser an Ihre Kanzleibedürfnisse anpassen können. Zusätzlich bietet ein Austausch mit anderen Teilnehmern die Möglichkeit, einen Einblick in die Abläufe anderer Kanzleien zu erhalten.

Themen

  • Neuerungen von DATEV DMS kennenlernen

  • Kanzleiprozesse optimieren

  • Erfahrungen aus anderen Kanzleien sammeln

  • Tipps und Tricks zur Anwendung

  • Marktplatzlösungen in Verbindung mit DATEV DMS kennenlernen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV DMS

Fachliche Voraussetzungen

Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz, DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort, DATEV Post, Fristen und Bescheide, DATEV Vorlagenverwaltung, DATEV DMS

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Ein Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 23.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 23.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 22.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 18.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 23.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 20.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

