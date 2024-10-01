DATEV DMS - Tipps und Tricks
- Kanzleiprozesse mit DATEV DMS optimieren
- Einstellungsmöglichkeiten kennenlernen
- Kurzer Einblick in Post, Fristen, Bescheide und Vorlagenverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie arbeiten bereits mit DATEV DMS, suchen jedoch noch nach möglichen Ansatzpunkten, um den Nutzen zu erhöhen und das Arbeiten mit dem Programm leichter zu gestalten? Im Lernvideo werden verschiedene Kanzleiprozesse durchleuchtet, in denen DATEV DMS eingesetzt werden kann. Zusammenhänge zu anderen Programmen, wie zum Beispiel Post, Fristen und Bescheide oder der Vorlagenverwaltung werden genauer erläutert. Damit lernen Sie DATEV DMS und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten noch besser kennen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Kanzleiprozesse optimieren
-
Eintellungen in DATEV DMS
-
Schnittstellen besser verstehen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Eigenorganisation classic/comfort, DATEV DMS
Fachliche Voraussetzungen
Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Laura Miraoui
Steuerfachangestellte
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.