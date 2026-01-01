Art.-Nr. 31218 | DATEV-Fanshop
DATEV-Fußball adidas
- Handgenähter Trainingsball, Besonders robust
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
20,99 €
Kurzinfo
Größe 5 (International Match Standard)
Details
Beschreibung
Dieser weiß-schwarz-grüne Trainingsball adidas TIRO MATCH ist handgenäht. Die Latexblase sorgt für beste Sprungeigenschaft. Mit der strapazierfähigen, beschichteten Oberfläche ist der Ball besonders robust und damit ideal für intensive Nutzung. Die DATEV-Wortmarke auf einem Element aufgedruckt.