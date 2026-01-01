Art.-Nr. 31218 | DATEV-Fanshop

DATEV-Fußball adidas

  • Handgenähter Trainingsball, Besonders robust
Einmalig
20,99 €
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Kurzinfo

Größe 5 (International Match Standard)

Details

Beschreibung

Dieser weiß-schwarz-grüne Trainingsball adidas TIRO MATCH ist handgenäht. Die Latexblase sorgt für beste Sprungeigenschaft. Mit der strapazierfähigen, beschichteten Oberfläche ist der Ball besonders robust und damit ideal für intensive Nutzung. Die DATEV-Wortmarke auf einem Element aufgedruckt.

Preise

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