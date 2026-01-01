Die Salz- und Pfeffermühle aus Edelstahl und Glas ist mit einem Mahlwerk aus Keramik ausgestattet und eignet sich ideal für Kräuter , Gewürze und sogar feuchte Salze. Dank der stufenlosen Einstellung der Mahlstärke lässt sich das zu mahlende Gut in fast jede beliebige Größe zerkleinern. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Deckel graviert.