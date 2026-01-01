Art.-Nr. 31585 | DATEV-Fanshop
DATEV-Gewürzmühle Kyocera
DATEV-Gewürzmühle Kyocera
- Mahlt Kräuter, Gewürze und sogar feuchte Salze
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
21,99 €
Kurzinfo
Material Mahlwerk aus Zirkoniakeramik; Gehäuse aus Kunststoff (ABS), Edelstahl, Holz, Glas
Hersteller Kyocera
Maße Höhe: 16 cm
Details
Beschreibung
Die Salz- und Pfeffermühle aus Edelstahl und Glas ist mit einem Mahlwerk aus Keramik ausgestattet und eignet sich ideal für Kräuter , Gewürze und sogar feuchte Salze. Dank der stufenlosen Einstellung der Mahlstärke lässt sich das zu mahlende Gut in fast jede beliebige Größe zerkleinern. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Deckel graviert.
Preise
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DATEV-Gewürzmühle Kyocera
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