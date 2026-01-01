Art.-Nr. 31585 | DATEV-Fanshop

DATEV-Gewürzmühle Kyocera

DATEV-Gewürzmühle Kyocera
  • Mahlt Kräuter, Gewürze und sogar feuchte Salze
Einmalig
21,99 €
Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Material Mahlwerk aus Zirkoniakeramik; Gehäuse aus Kunststoff (ABS), Edelstahl, Holz, Glas
Hersteller Kyocera
Maße Höhe: 16 cm

Details

Beschreibung

Die Salz- und Pfeffermühle aus Edelstahl und Glas ist mit einem Mahlwerk aus Keramik ausgestattet und eignet sich ideal für Kräuter , Gewürze und sogar feuchte Salze. Dank der stufenlosen Einstellung der Mahlstärke lässt sich das zu mahlende Gut in fast jede beliebige Größe zerkleinern. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Deckel graviert.

Preise

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