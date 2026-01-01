DATEV-Herbst-Retreat 2026: Stress meistern, Resilienz stärken
- Lernen Sie, trotz Stress Ihren Kopf freizubekommen und zu regenerieren
- Lernen Sie die stärkenden Faktoren der Resilienz kennen und erfahren Sie, wie Sie diese trainieren können
- Nutzen Sie Ihre Zeit zur Selbstreflexion und zum Erfahrungsaustausch
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Veränderungen, steigende Anforderungen und ständige Erreichbarkeit, all das kann schnell an die Substanz gehen. Wenn „Abschalten“ immer schwieriger wird und die Gedanken selbst im Feierabend nicht zur Ruhe kommen, ist das ein klares Warnsignal: Der Körper und der Kopf brauchen eine Pause.
In diesem zweitägigen Seminar beschäftigen Sie sich intensiv mit den Themen Stress und Resilienz. Sie erfahren, warum einfache Entspannungstricks oft nicht ausreichen, und welche Strategien helfen, um wieder in Balance zu kommen. Darüber hinaus lernen Sie, welche Faktoren Ihre innere Widerstandsfähigkeit stärken und wie Sie diese gezielt im Alltag fördern können.
Fachlicher Input, Selbstreflexion und Austausch in Kleingruppen wechseln sich ab. An jedem Tag ist außerdem eine praktische Entspannungsübung eingeplant, um kleine Erholungserlebnisse mitzunehmen. Das Ganze findet in einer Umgebung statt, die mit ihrer Atmosphäre genau das bietet, was in stressigen Zeiten oft zu kurz kommt: Ruhe, Raum und Regeneration.
Nehmen Sie sich zwei Tage Zeit für neue Impulse, wertvolle Erkenntnisse und echte Entspannung.
Themen
Tag 1: Stress
- Warum können wir nicht abschalten?
- Objektive Stressoren und deren subjektive Bewertung
- Distress und Eustress: Was unterscheidet negativen Stress von positivem Stress?
- „Entspann dich“: oberflächliche Tipps und warum sie ins Leere laufen
- Der tatsächlichen Ursache innerer Anspannung auf der Spur
- Wie finde ich meinen persönlichen „Aus-Knopf“?
Tag 2: Resilienz
- Das Geheimnis von „Stehaufmenschen“
- Merkmale innerer Widerstandskraft
- Resilienzfaktoren und wie Sie diese trainieren können
- Persönliche „Resilienzhelfer“
Hinweis: Inhalte zum Thema Resilienz sind auch Bestandteil des Online-Seminars 77629 und werden in dieser Präsenzveranstaltung thematisch intensiviert.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Referent
Frank H. Berndt
Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach
Führungskräfteentwicklung und -begleitung
Termine
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Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
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