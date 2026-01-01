DATEV-Herbst-Retreat 2026: Stress meistern, Resilienz stärken

Veränderungen, steigende Anforderungen und ständige Erreichbarkeit, all das kann schnell an die Substanz gehen. Wenn „Abschalten“ immer schwieriger wird und die Gedanken selbst im Feierabend nicht zur Ruhe kommen, ist das ein klares Warnsignal: Der Körper und der Kopf brauchen eine Pause.

In diesem zweitägigen Seminar beschäftigen Sie sich intensiv mit den Themen Stress und Resilienz. Sie erfahren, warum einfache Entspannungstricks oft nicht ausreichen, und welche Strategien helfen, um wieder in Balance zu kommen. Darüber hinaus lernen Sie, welche Faktoren Ihre innere Widerstandsfähigkeit stärken und wie Sie diese gezielt im Alltag fördern können.

Fachlicher Input, Selbstreflexion und Austausch in Kleingruppen wechseln sich ab. An jedem Tag ist außerdem eine praktische Entspannungsübung eingeplant, um kleine Erholungserlebnisse mitzunehmen. Das Ganze findet in einer Umgebung statt, die mit ihrer Atmosphäre genau das bietet, was in stressigen Zeiten oft zu kurz kommt: Ruhe, Raum und Regeneration.

Nehmen Sie sich zwei Tage Zeit für neue Impulse, wertvolle Erkenntnisse und echte Entspannung.