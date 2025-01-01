Art.-Nr. 77392 | Veranstaltungen

DATEV Info online: DATEV Onboarding: Die Portallösung für das digitale Onboarding neuer Mandate

  • DATEV Info online
  • DATEV-Expertinnen und Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Mit dem neuen DATEV Onboarding machen Sie die Mandatsanbahnung noch effizienter. Zusammen mit der DATEV Interessentenverwaltung schaffen Sie durchgängig digitale Abläufe – alles zentral und unkompliziert.

Wir stellen Ihnen unsere modernisierte Interessentenverwaltung im Zusammenspiel mit dem neuen DATEV Onboarding vor und zeigen Ihnen wie Sie mit den beiden Anwendungen den Prozess der Mandatsanbahnung digitalisieren.

Neben dem Einblick in die aktuellen Anwendungen möchten wir Ihnen auch einen Ausblick auf weitere Ausbaustufen zur Digitalisierung der Mandatsanbahnung geben

Themen

  • Herausforderungen im Mandanten-Onboarding und unsere Vision zur Digitalisierung der Mandatsanbahnung

  • Vorstellung der DATEV Interessentenverwaltung in Verbindung mit DATEV Onboarding

  • Ausblick zur Weiterentwicklung

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzleien, die sich für DATEV Onboarding interessieren.

Dauer

Ca. 1 Stunde

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 77392 | Veranstaltungen

DATEV Info online: DATEV Onboarding: Die Portallösung für das digitale Onboarding neuer Mandate

Einmalig
0,00 €
Termin buchen