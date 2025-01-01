DATEV Info online

Mit dem neuen DATEV Onboarding machen Sie die Mandatsanbahnung noch effizienter. Zusammen mit der DATEV Interessentenverwaltung schaffen Sie durchgängig digitale Abläufe – alles zentral und unkompliziert.

Wir stellen Ihnen unsere modernisierte Interessentenverwaltung im Zusammenspiel mit dem neuen DATEV Onboarding vor und zeigen Ihnen wie Sie mit den beiden Anwendungen den Prozess der Mandatsanbahnung digitalisieren.

Neben dem Einblick in die aktuellen Anwendungen möchten wir Ihnen auch einen Ausblick auf weitere Ausbaustufen zur Digitalisierung der Mandatsanbahnung geben