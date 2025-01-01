DATEV Info online: DATEV Onboarding: Die Portallösung für das digitale Onboarding neuer Mandate
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Mit dem neuen DATEV Onboarding machen Sie die Mandatsanbahnung noch effizienter. Zusammen mit der DATEV Interessentenverwaltung schaffen Sie durchgängig digitale Abläufe – alles zentral und unkompliziert.
Wir stellen Ihnen unsere modernisierte Interessentenverwaltung im Zusammenspiel mit dem neuen DATEV Onboarding vor und zeigen Ihnen wie Sie mit den beiden Anwendungen den Prozess der Mandatsanbahnung digitalisieren.
Neben dem Einblick in die aktuellen Anwendungen möchten wir Ihnen auch einen Ausblick auf weitere Ausbaustufen zur Digitalisierung der Mandatsanbahnung geben
Themen
-
Herausforderungen im Mandanten-Onboarding und unsere Vision zur Digitalisierung der Mandatsanbahnung
-
Vorstellung der DATEV Interessentenverwaltung in Verbindung mit DATEV Onboarding
-
Ausblick zur Weiterentwicklung
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die sich für DATEV Onboarding interessieren.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.