Art.-Nr. 31706 | DATEV-Fanshop
DATEV-Isolierbecher Kyocera
- Unterwegs genießen
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
29,99 €
Kurzinfo
Hersteller Kyocera
Maße Höhe 21 cm
Volumen 500 ml
Details
Beschreibung
Der schwarze Isolierbecher im formschönen Design sorgt ganztägig für heißen Kaffee oder Tee, für erfrischend gekühltes Wasser oder Smoothies - im Zug, im Auto, im Büro, in der Schule, beim Sport oder zu Hause.
Die keramische Innenbeschichtung verhindert Geschmacksbeeinflussung durch verschiedene Getränke wie Kaffee oder Tee und beugt Verschmutzung und Korrosion effektiv vor. Die Vakuum-Doppelwände aus Edelstahl sorgen für eine lange Temperaturbeständigkeit. Der abnehmbare Eis-Stopper-Einsatz erleichtert das Reinigen und das Einfüllen von Eiswürfeln. Der TwistTop-Deckel ist ein absolut auslaufsicherer Schraubverschluss. Die DATEV-Wortmarke ist dezent graviert.