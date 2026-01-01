DATEV-Isolierbecher Kyocera

Der schwarze Isolierbecher im formschönen Design sorgt ganztägig für heißen Kaffee oder Tee, für erfrischend gekühltes Wasser oder Smoothies - im Zug, im Auto, im Büro, in der Schule, beim Sport oder zu Hause.

Die keramische Innenbeschichtung verhindert Geschmacksbeeinflussung durch verschiedene Getränke wie Kaffee oder Tee und beugt Verschmutzung und Korrosion effektiv vor. Die Vakuum-Doppelwände aus Edelstahl sorgen für eine lange Temperaturbeständigkeit. Der abnehmbare Eis-Stopper-Einsatz erleichtert das Reinigen und das Einfüllen von Eiswürfeln. Der TwistTop-Deckel ist ein absolut auslaufsicherer Schraubverschluss. Die DATEV-Wortmarke ist dezent graviert.