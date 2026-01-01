Art.-Nr. 31660 | DATEV-Fanshop

DATEV-Kaffeetasse Jubiläum

  • Limitierte Auflage im Jubiläumsdesing
Einmalig
7,75 €
Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Material Porzellan
Hersteller Seltmann Weiden
Größe 8,9 cm Durchmesser; 11,3 cm Höhe
Volumen 350 ml

Details

Beschreibung

Die im Jubiläumsdesign „60 Jahre DATEV“ bedruckte Tasse ist hitzefest, 100 % mikrowellenfest, spülmaschinengeeignet, blei- und cadmiumfrei. Das hochwertige Hartporzellan „Made in Germany" zeichnet sich durch hohe Robustheit und Oberflächenhärte aus.

Preise

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