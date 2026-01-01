Art.-Nr. 31660 | DATEV-Fanshop
DATEV-Kaffeetasse Jubiläum
- Limitierte Auflage im Jubiläumsdesing
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
7,75 €
Art.-Nr. 31660 | DATEV-Kaffeetasse Jubiläum
Kurzinfo
Material Porzellan
Hersteller Seltmann Weiden
Größe 8,9 cm Durchmesser; 11,3 cm Höhe
Volumen 350 ml
Details
Beschreibung
Die im Jubiläumsdesign „60 Jahre DATEV“ bedruckte Tasse ist hitzefest, 100 % mikrowellenfest, spülmaschinengeeignet, blei- und cadmiumfrei. Das hochwertige Hartporzellan „Made in Germany" zeichnet sich durch hohe Robustheit und Oberflächenhärte aus.