DATEV-Sonnenschutzspray

Das transparente Sonnenschutzspray mit hohem Schutzniveau (LSF 30, nanofrei) zieht schnell ein, klebt nicht und hinterlässt keine sichtbaren Rückstände auf der Haut. Mit einer ausgewogenen Filterkombination UVA und UVB und wertvollem Vitamin E schützt es die Haut vor Sonnenbrand und hilft bei regelmäßiger Anwendung, den Auswirkungen lichtbedingter, vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Das Sonnenschutzspray ist extra wasserfest, vegan und enthält keine Parabene oder Konservierungsstoffe. Es ist dermatologisch „sehr gut hautverträglich“ getestet und wurde in Deutschlang hergestellt. Die Flasche mit Pumpaufsatz mit Schutzkappe besteht aus 100 % PET-Recycling, das Etikett ist im DATEV-Design bedruckt.