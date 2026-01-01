DATEV Unternehmen online: Zukunft digital gestalten
- Einblick in die DATEV-Lösungen zur Prozessoptimierung im Finanzbuchführungsprozess
- Wege der digitalen Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandantschaft
- Verschiedene Praxisbeispiele
Kurzinfo
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass durch die Nutzung eines Videokonferenzsystems in der Veranstaltung unter Umständen bestehende Mandatsverhältnisse offengelegt werden.
Inhalte
Beschreibung
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Kanzleimarkt erfordern eine durchgängig digitale und optimal abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Der Einsatz von DATEV Unternehmen online als moderne Kollaborationslösung in der Finanzbuchführung führt langfristig zu mehr Transparenz, Sicherheit, Flexibilität und Effizienz im kompletten Buchführungsprozess – auf beiden Seiten.
Gestalten Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden die Zusammenarbeit mit den Mandanten neu, indem Sie Belege, Auswertungen und Buchführungsdaten digital austauschen und über DATEV Unternehmen online jederzeit und ortsunabhängig zugänglich machen. So wird der Buchführungsprozess durchgehend digital, medienbruchfrei und zukunftsfähig.
Voraussetzung:
- Sie haben in der Kanzlei bereits erste Erfahrungen mit DATEV Unternehmen online sammeln können, oder eine Einstiegsberatung zu DATEV Unternehmen online gebucht.
- Große Mehrwerte bietet die Veranstaltung kleinen bis mittelgroßen Auftragsmandanten oder Selbstbuchern, die DATEV Software einsetzen.
- Mandanten, die eigene ERP-Systeme im Einsatz haben sind im Einzelfall zu betrachten.
Inhalte
- Mehrwerte von DATEV Unternehmen online
- Grundlagen von DATEV Unternehmen online
- Übertragungswege
- Bearbeitung von Belegen
- Blick in die Programme
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Voraussetzungen
Bitte beachten Sie die in der Beschreibung empfohlenen Voraussetzungen.