DATEV Unternehmen online: Zukunft digital gestalten

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Kanzleimarkt erfordern eine durchgängig digitale und optimal abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Der Einsatz von DATEV Unternehmen online als moderne Kollaborationslösung in der Finanzbuchführung führt langfristig zu mehr Transparenz, Sicherheit, Flexibilität und Effizienz im kompletten Buchführungsprozess – auf beiden Seiten.

Gestalten Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden die Zusammenarbeit mit den Mandanten neu, indem Sie Belege, Auswertungen und Buchführungsdaten digital austauschen und über DATEV Unternehmen online jederzeit und ortsunabhängig zugänglich machen. So wird der Buchführungsprozess durchgehend digital, medienbruchfrei und zukunftsfähig.

Voraussetzung: