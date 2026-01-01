Art.-Nr. 77643 | Veranstaltungen

DATEVvernetzt. Ver- und Entsorger

  • Fachvorträge
  • Gedankenaustausch
Einmalig
45,00 €
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Inhalte

Beschreibung

Mit „DATEVvernetzt. Ver- und Entsorger“ setzen wir die bewährte Veranstaltungsreihe „Tag der Ver- und Entsorger“ unter neuem Namen fort. Sie sind herzlich eingeladen, sich umfassend über die vielfältigen Funktionen und Vorteile unseres Produktportfolios, die speziell auf die Bedürfnisse von Ver- und Entsorgern zugeschnitten sind, zu informieren.

Ver- und Entsorger müssen sich zunehmend mit neuen Herausforderungen durch technische, gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen auseinandersetzen.

Als Entscheiderin bzw. Entscheider oder Mitarbeitende im öffentlichen Umfeld erhalten Sie praxisnahe Einblicke, wie DATEV Sie mit passenden Lösungen bei Ihren Aufgaben unterstützt. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit zum Austauschen und Netzwerken.

Themen
  • Fachvortrag der Kanzlei Josef Popp & Partner)
  • Praxisreise zum Weg in die Cloud: In kleinen Schritten perfekt vorbereitet
  • Erste Information zu Neuentwicklungen aus dem Bereich der Gebührenabrechnung sowie Update zu E-Rechnung / E-Bescheid
  • Zeit für Austausch, Fragen und Vernetzen
Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Entscheiderinnen bzw. Entscheider und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Public Sector (Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen)

Dauer

1 Tag

Referenten

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
90429 Nürnberg Fürther Straße 111
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

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DATEVvernetzt. Ver- und Entsorger

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