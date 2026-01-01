Mit „DATEVvernetzt. Ver- und Entsorger“ setzen wir die bewährte Veranstaltungsreihe „Tag der Ver- und Entsorger“ unter neuem Namen fort. Sie sind herzlich eingeladen, sich umfassend über die vielfältigen Funktionen und Vorteile unseres Produktportfolios, die speziell auf die Bedürfnisse von Ver- und Entsorgern zugeschnitten sind, zu informieren.

Ver- und Entsorger müssen sich zunehmend mit neuen Herausforderungen durch technische, gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen auseinandersetzen.

Als Entscheiderin bzw. Entscheider oder Mitarbeitende im öffentlichen Umfeld erhalten Sie praxisnahe Einblicke, wie DATEV Sie mit passenden Lösungen bei Ihren Aufgaben unterstützt. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit zum Austauschen und Netzwerken.