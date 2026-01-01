DATEVvernetzt. Ver- und Entsorger
- Fachvorträge
- Gedankenaustausch
Inhalte
Beschreibung
Mit „DATEVvernetzt. Ver- und Entsorger“ setzen wir die bewährte Veranstaltungsreihe „Tag der Ver- und Entsorger“ unter neuem Namen fort. Sie sind herzlich eingeladen, sich umfassend über die vielfältigen Funktionen und Vorteile unseres Produktportfolios, die speziell auf die Bedürfnisse von Ver- und Entsorgern zugeschnitten sind, zu informieren.
Ver- und Entsorger müssen sich zunehmend mit neuen Herausforderungen durch technische, gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen auseinandersetzen.
Als Entscheiderin bzw. Entscheider oder Mitarbeitende im öffentlichen Umfeld erhalten Sie praxisnahe Einblicke, wie DATEV Sie mit passenden Lösungen bei Ihren Aufgaben unterstützt. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit zum Austauschen und Netzwerken.
Themen
- Fachvortrag der Kanzlei Josef Popp & Partner)
- Praxisreise zum Weg in die Cloud: In kleinen Schritten perfekt vorbereitet
- Erste Information zu Neuentwicklungen aus dem Bereich der Gebührenabrechnung sowie Update zu E-Rechnung / E-Bescheid
- Zeit für Austausch, Fragen und Vernetzen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Entscheiderinnen bzw. Entscheider und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Public Sector (Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen)
Dauer
1 Tag
Referenten
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.