Art.-Nr. 31607 | DATEV-Fanshop

DATEV-Wasserball

  • Für den großen Wasserspaß
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2,75 €
Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Material Wasserball und Ventil aus PVC (phthalatfrei, 100 % weichmacherfrei)
Vorauss. Erscheinungstermin Auslieferung Ende April 2026
Maße Durchmesser ca 50 cm

Details

Beschreibung

Der große, DATEV-grüne Wasserball aus PVC ist phthalat- und weichmacherfrei. Der Ball ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet und hat innenliegende Schweißnähte. Die DATEV-Wortmarke ist in Weiß auf drei Segmenten aufgedruckt.

Hinweis: Der Wasserball stellt keine Schwimmhilfe dar. Bitte vor Benutzung die Anleitung beachten!

Preise

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