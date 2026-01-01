DATEV-Wasserball

Der große, DATEV-grüne Wasserball aus PVC ist phthalat- und weichmacherfrei. Der Ball ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet und hat innenliegende Schweißnähte. Die DATEV-Wortmarke ist in Weiß auf drei Segmenten aufgedruckt.

Hinweis: Der Wasserball stellt keine Schwimmhilfe dar. Bitte vor Benutzung die Anleitung beachten!