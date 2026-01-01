Art.-Nr. 31607 | DATEV-Fanshop
DATEV-Wasserball
- Für den großen Wasserspaß
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
2,75 €
Kurzinfo
Material Wasserball und Ventil aus PVC (phthalatfrei, 100 % weichmacherfrei)
Vorauss. Erscheinungstermin Auslieferung Ende April 2026
Maße Durchmesser ca 50 cm
Details
Beschreibung
Der große, DATEV-grüne Wasserball aus PVC ist phthalat- und weichmacherfrei. Der Ball ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet und hat innenliegende Schweißnähte. Die DATEV-Wortmarke ist in Weiß auf drei Segmenten aufgedruckt.
Hinweis: Der Wasserball stellt keine Schwimmhilfe dar. Bitte vor Benutzung die Anleitung beachten!