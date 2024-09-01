Der Quereinsteigereffekt (E-Book)
- Vorteile von Quereinsteigern für Unternehmen
- Wichtige Faktoren für die erfolgreiche Integration in das Unternehmen
- Ausbildung und Entwicklung von Quereinsteigern
Erscheinungstermin: September 2024
Beschreibung
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Suche nach talentierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Herausforderungen für Unternehmen. Menschen, die aus einer anderen Branche oder mit unkonventionellem Karriereweg in eine neue Berufssparte wechseln, bieten hier eine einzigartige und häufig unterschätzte Ressource.
Da sie in anderen Branchen oder Berufen gearbeitet und dort unterschiedliche Methoden und Arbeitsweisen kennengelernt haben, bringen sie eine Vielfalt an Erfahrungen, Ideen und Perspektiven mit.
Die Mandanten-Info informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten über die Vorteile von Quereinsteigern in Unternehmen sowie über die Möglichkeiten der Rekrutierung, Integration, Ausbildung und Entwicklung von fachfremden Arbeitskräften.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Richard Hofmann
Inhaber und Geschäftsführer add-on-Gruppe
Richard Hofmann, geschäftsführender Gesellschafter der add-on Gruppe, ist ein engagierter Unternehmer und HR-Entwickler in der Personaldienstleistungsbranche mit einem besonderen Fokus auf das Thema Mitarbeiterqualifizierung. Seine ersten Erfahrungen in der Personalbranche sammelte Hofmann bereits während seiner Studienzeit – zunächst tatsächlich selbst als fachlicher „Quereinsteiger“, später als Werkstudent und schließlich 1999 als Personalberater. Im Jahr 2000 schloss er sich einem Start-up an, das durch eine „Buy-and-Build“-Strategie zu einem der „Top 10“ HR-Dienstleistungsunternehmen Deutschlands wurde. Hier übernahm er unter anderem die Integration und Entwicklung neuer Beteiligungen und deren Mitarbeiter. 2007 wagte Richard Hofmann den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit und gründete die add-on Personal & Lösungen GmbH in Nürnberg. Seitdem hat er das Unternehmen erfolgreich am Markt etabliert und kontinuierlich erweitert. Meilensteine seiner Karriere waren die Gründung eines unternehmenseigenen Bildungszentrums im Jahr 2015 und des „Qualifizierungsverbunds Nürnberg“ im Jahr 2020. Heute bietet seine Unternehmensgruppe Betrieben aus diversen Branchen „Arbeit & Qualifizierung aus einer Hand“ und setzt innovative Akzente auf einem Arbeitsmarkt, der von einem zunehmenden Fachkräftemangel geprägt ist.
Details & Preise
Der Quereinsteigereffekt (E-Book)
Erscheinungstermin: September 2024