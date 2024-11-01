Art.-Nr. 35706 | Kompaktwissen

Die Betriebsprüfung der DRV

Ablauf und Handlungsempfehlungen
  • Ablauf, Prüfungsschwerpunkte und Strategien
  • Übersicht zu den Arbeitgeberpflichten

Erscheinungstermin: November 2024

Beschreibung

Die Ankündigung der Betriebsprüfung durch die Deutschen Rentenversicherung verunsichert viele Unternehmen. Dabei folgt die Prüfung klaren Regeln, die man kennen sollte: Denn eine ausgeklügelte Vorbereitung hilft, gut durch die Prüfung zu kommen.

Das Kompaktwissen stellt den Ablauf der Prüfung dar, zeigt Prüfungsschwerpunkte auf und gibt wirksame Strategien zum Umgang mit Prüfern an die Hand. Die zahlreichen Praxisbeispiele unterstützen Kanzleien und Unternehmen unmittelbar bei Vorbereitung und Durchführung der Prüfung.

Erscheinungstermin 11/2024
Seitenzahl 81
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal
Autor

Jörg Romanowski

Dipl.-Verw., Rentenberater

Der Autor ist Rentenberater, Dipl.-Verw. (FH) sowie Partner und Dozent bei Nautilus Fortbildung Recht & Steuern GmbH, Hemmingen. Als ehemaliger Betriebsprüfer der DRV teilt er sein Wissen und seine Erfahrungen als Referent zahlreicher Vorträge und Autor von Fachpublikationen zu sozialversicherungsrechtlichen Themen.

