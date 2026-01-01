Sie erfahren, wie Sie sich optimal auf eine Zusammenarbeit mit einem neuen oder bestehenden Online-Händler vorbereiten und wie Geschäftsprozesse erfolgreich umgesetzt werden können. Sie lernen neben den Besonderheiten der Zusammenarbeit auch die rechtlichen Fragen der Umsatzbesteuerung kompakt und lösungsorientiert kennen.

Kauf und Verkauf auf Online-Plattformen oder der eigenen Website sind für viele kleine und mittelständische Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Allerdings ergeben sich speziell beim grenzüberschreitenden Verkauf häufig Fragen zur Umsatzsteuer. Die Prozesse hinsichtlich der Einkaufs- und Vertriebsplattform sowie deren Abwicklung in der Buchführung bringen einige Besonderheiten mit sich. Mit dem richtigen Basiswissen bieten sich Chancen, um diese Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Deshalb möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Online-Händler hinsichtlich der Optimierungschancen beraten können.

Die Referenten geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Ihre Kanzlei mit Online-Händlern reibungslos zusammenarbeiten und so im E-Commerce wirtschaftlich erfolgreich sein kann.

Nach Besuch dieses Grundlagenseminars empfehlen wir Ihnen für eine erfolgreiche Vertiefung unser Aufbauseminar “Praxisfälle Online-Handel – erarbeiten Sie mit uns Lösungen für Ihren Alltag".