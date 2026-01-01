Art.-Nr. 77531 | Präsenzseminar (Vortrag)​

E-Commerce clever gestalten: Amazon, eBay, Shopify & Co. - Automatisierung, Strategie, Compliance

Online-Handel in der Praxis: Lernen Sie die wichtigsten Grundlagen zur aktiven Mandatsberatung und -betreuung kennen.
  • Perspektivwechsel auf die Mandantenseite
  • Kaufmännische Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzlei inkl. Onboarding-Vorlage
  • Relevante Steuersachverhalte und Risiken
Einmalig
442,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Präsenzseminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Sie erfahren, wie Sie sich optimal auf eine Zusammenarbeit mit einem neuen oder bestehenden Online-Händler vorbereiten und wie Geschäftsprozesse erfolgreich umgesetzt werden können. Sie lernen neben den Besonderheiten der Zusammenarbeit auch die rechtlichen Fragen der Umsatzbesteuerung kompakt und lösungsorientiert kennen. 

Kauf und Verkauf auf Online-Plattformen oder der eigenen Website sind für viele kleine und mittelständische Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Allerdings ergeben sich speziell beim grenzüberschreitenden Verkauf häufig Fragen zur Umsatzsteuer. Die Prozesse hinsichtlich der Einkaufs- und Vertriebsplattform sowie deren Abwicklung in der Buchführung bringen einige Besonderheiten mit sich. Mit dem richtigen Basiswissen bieten sich Chancen, um diese Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Deshalb möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Online-Händler hinsichtlich der Optimierungschancen beraten können.   

Die Referenten geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Ihre Kanzlei mit Online-Händlern reibungslos zusammenarbeiten und so im E-Commerce wirtschaftlich erfolgreich sein kann.  

Nach Besuch dieses Grundlagenseminars empfehlen wir Ihnen für eine erfolgreiche Vertiefung unser Aufbauseminar “Praxisfälle Online-Handel – erarbeiten Sie mit uns Lösungen für Ihren Alltag".

Themen
  • Rechtliches und Sicherheit: Prozessdarstellung Systemlandschaft Online-Handel
    • GoBD, Verfahrensdokumentation, Prozesssicherheit, Aufbewahrung
    • Datenqualität
    • Umsatzsteuerliche Besonderheiten
    • OSS (One-Stop-Shop)
    • Lieferschwellen/Drittländer (Schweiz, Norwegen, UK)
    • Marktplatz-Lösung UK
    • Dropshipping
    • Registrierung in EU-Ländern
    • Lagerländer/Verbringung
    • Fiskalvertreter/Meldungen
    • Nachweise/Belege
    • Besonderheiten Marktplätze
    • Betriebsprüfung/Ausschluss Haftungsrisiko
  • Strategie/Entwicklung innerhalb der Kanzlei (Onboarding Team, Standards schaffen)
  • Umsetzung/Beratungspotenziale für die Kanzlei
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Sabrina Stark

Sabrina Stark

Betriebswirtin, Organisationsberaterin bei DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person

Dennis Schümann

Steuerberater, Geschäftsführer der Schmeding und Hoffmann GmbH, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg

Geprägt durch die Erfahrungen aus der jahrelangen Betreuung von Systemgastronomen und der Tätigkeit in einer sich relativ früh dem Online-Handel widmenden Kanzlei, ist sich Dennis Schümann bewusst, dass ohne die Unterstützung technischer Hilfsmittel die Sicherung der Qualität nahezu unmöglich scheint.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
81379 München Kistlerhofstr. 142
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
65824 Schwalbach Graf-Zeppelin-Str. 2
Di, 16.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
14195 Berlin Takustraße 39
Di, 22.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
22415 Hamburg Flughafenstr. 47
Di, 24.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77531 | Präsenzseminar (Vortrag)​

E-Commerce clever gestalten: Amazon, eBay, Shopify & Co. - Automatisierung, Strategie, Compliance

Online-Handel in der Praxis: Lernen Sie die wichtigsten Grundlagen zur aktiven Mandatsberatung und -betreuung kennen.
Einmalig
442,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 77961

DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal - Automatisierung kaufm. Geschäftsprozesse
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78360

Seminarpaket: Der Online-Handel in der Praxis (Module 1-4)
Präsenzseminar mit Übung | Art.-Nr. 77423

Online-Händler sicher und effizient buchen
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online