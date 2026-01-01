E-Commerce clever gestalten: Amazon, eBay, Shopify & Co. - Automatisierung, Strategie, Compliance
- Perspektivwechsel auf die Mandantenseite
- Kaufmännische Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzlei inkl. Onboarding-Vorlage
- Relevante Steuersachverhalte und Risiken
Sie erfahren, wie Sie sich optimal auf eine Zusammenarbeit mit einem neuen oder bestehenden Online-Händler vorbereiten und wie Geschäftsprozesse erfolgreich umgesetzt werden können. Sie lernen neben den Besonderheiten der Zusammenarbeit auch die rechtlichen Fragen der Umsatzbesteuerung kompakt und lösungsorientiert kennen.
Kauf und Verkauf auf Online-Plattformen oder der eigenen Website sind für viele kleine und mittelständische Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Allerdings ergeben sich speziell beim grenzüberschreitenden Verkauf häufig Fragen zur Umsatzsteuer. Die Prozesse hinsichtlich der Einkaufs- und Vertriebsplattform sowie deren Abwicklung in der Buchführung bringen einige Besonderheiten mit sich. Mit dem richtigen Basiswissen bieten sich Chancen, um diese Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Deshalb möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Online-Händler hinsichtlich der Optimierungschancen beraten können.
Die Referenten geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Ihre Kanzlei mit Online-Händlern reibungslos zusammenarbeiten und so im E-Commerce wirtschaftlich erfolgreich sein kann.
Nach Besuch dieses Grundlagenseminars empfehlen wir Ihnen für eine erfolgreiche Vertiefung unser Aufbauseminar “Praxisfälle Online-Handel – erarbeiten Sie mit uns Lösungen für Ihren Alltag".
Themen
- Rechtliches und Sicherheit: Prozessdarstellung Systemlandschaft Online-Handel
- GoBD, Verfahrensdokumentation, Prozesssicherheit, Aufbewahrung
- Datenqualität
- Umsatzsteuerliche Besonderheiten
- OSS (One-Stop-Shop)
- Lieferschwellen/Drittländer (Schweiz, Norwegen, UK)
- Marktplatz-Lösung UK
- Dropshipping
- Registrierung in EU-Ländern
- Lagerländer/Verbringung
- Fiskalvertreter/Meldungen
- Nachweise/Belege
- Besonderheiten Marktplätze
- Betriebsprüfung/Ausschluss Haftungsrisiko
- Strategie/Entwicklung innerhalb der Kanzlei (Onboarding Team, Standards schaffen)
- Umsetzung/Beratungspotenziale für die Kanzlei
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Referierende
Sabrina Stark
Betriebswirtin, Organisationsberaterin bei DATEV eG
Dennis Schümann
Steuerberater, Geschäftsführer der Schmeding und Hoffmann GmbH, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg
Geprägt durch die Erfahrungen aus der jahrelangen Betreuung von Systemgastronomen und der Tätigkeit in einer sich relativ früh dem Online-Handel widmenden Kanzlei, ist sich Dennis Schümann bewusst, dass ohne die Unterstützung technischer Hilfsmittel die Sicherung der Qualität nahezu unmöglich scheint.
