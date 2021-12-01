Einrichtung Anwaltspostfach mit beA-Schnittstelle in DATEV Anwalt classic
- Einrichtung des Anwaltspostfachs in DATEV Anwalt classic
- Abholen und Versenden von Nachrichten in beA
- EDA-Mahnverfahren über das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic einrichten und den Posteingang und Postausgang über die Schnittstelle zum beA organisieren können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das elektronischen Mahnverfahrens über das Anwaltspostfach in Anwalt classic durchführen können.
Themen
Einrichtung des Anwaltspostfachs in DATEV Anwalt classic
- Anlage Postorganisationsstelle mit beA-Kanal
Abholen und Versenden von Nachrichten aus dem beA der BRAK
Posteingänge verwalten
Postausgänge anlegen und versenden
EDA-Mahnverfahren über das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic
Erstellung eines Mahnbescheids in DATEV Anwalt classic
Übermittlung über das Anwaltspostfach an das zuständig Mahngericht
Im Anwaltspostfach eingegangene Gerichtsnachrichten des Mahngerichts im EDA-Mahnverfahren weiterverarbeiten
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Anwalt classic
Referentin
Jana Then
Business Analyst Produktangebot bei der DATEV eG
