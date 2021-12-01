Art.-Nr. 77925 | Lernvideo (Vortrag)

Einrichtung Anwaltspostfach mit beA-Schnittstelle in DATEV Anwalt classic

Einrichten des Anwaltspostfachs in DATEV Anwalt classic, Posteingang und Postausgang organisieren und das EDA-Mahnverfahren durchführen.
  • Einrichtung des Anwaltspostfachs in DATEV Anwalt classic
  • Abholen und Versenden von Nachrichten in beA
  • EDA-Mahnverfahren über das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 0,5 Std.
Stand 12/2021
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic einrichten und den Posteingang und Postausgang über die Schnittstelle zum beA organisieren können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das elektronischen Mahnverfahrens über das Anwaltspostfach in Anwalt classic durchführen können.

Themen

  • Einrichtung des Anwaltspostfachs in DATEV Anwalt classic

    • Anlage Postorganisationsstelle mit beA-Kanal

  • Abholen und Versenden von Nachrichten aus dem beA der BRAK

    • Posteingänge verwalten

    • Postausgänge anlegen und versenden

  • EDA-Mahnverfahren über das Anwaltspostfach in DATEV Anwalt classic

    • Erstellung eines Mahnbescheids in DATEV Anwalt classic

    • Übermittlung über das Anwaltspostfach an das zuständig Mahngericht

    • Im Anwaltspostfach eingegangene Gerichtsnachrichten des Mahngerichts im EDA-Mahnverfahren weiterverarbeiten

Details

Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Anwalt classic

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Jana Then

Jana Then

Business Analyst Produktangebot bei der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

