Extras für Ihre Beschäftigten 2026 (E-Book)

Durch eine optimale Ausnutzung der bestehenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Gestaltungsspielräume lassen sich Lohnnebenkosten senken und gleichzeitig lässt sich die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen.

Sensibilisieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit dieser Mandanten-Information für die wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien Nebenleistungen und für die alternativen Möglichkeiten der Entlohnung, die durch zahlreiche Beispiele und Praxishinweise veranschaulicht werden.