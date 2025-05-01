Das Kompaktwissen bietet eine umfassende Einführung in die steuerliche Behandlung von Immobilienvermögen. Es beleuchtet die verschiedenen Steuerarten und deren Behandlung bei Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Immobilien sowie bei der vorweggenommenen Erbfolge.

Dabei werden die unterschiedlichen Rechtsformen, wie der vermögensverwaltenden GmbH, der GmbH & Co. KG sowie der klassischen Immobilienverwaltung im Privatvermögen detailliert beleuchtet.

Das Kompaktwissen deckt dabei den gesamten Lebenszyklus eines Immobilieninvestments ab – von der Anschaffung bis zur Veräußerung beziehungsweise der vorweggenommenen Erbfolge.