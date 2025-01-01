Die Finanzämter nehmen Influencer mittlerweile immer genauer unter die Lupe. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Prüfer gezielt auch auf diese Berufsgruppe eingestellt und auch Ermittlungen gegen Influencer aufgenommen. Viele Influencerinnen und Influencer wissen jedoch nicht, wie sie ihre Einnahmen richtig versteuern, wie wichtig eine saubere Buchführung ist oder welche Pflichten sie haben. Auch ein Wohnsitz im Ausland befreit nicht automatisch von der Steuerpflicht in Deutschland. Diese kann weiterhin bestehen, wenn z. B. deutsche Einkünfte erzielt werden oder ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland nachweisbar ist.

Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mithilfe dieser Mandanten-Info über die steuerlichen Fragestellungen rund um das Thema Social-Media-Aktivitäten.